「どんどん痩せてる」人気声優、近影に心配の声。「こんなに細い方だったっけ？」「やはり心配が勝つ」
声優の矢尾一樹さんは2月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。写真を公開したところ「年々痩せて見える」「こんなに細い方だったっけ？」といった声が寄せられています。
【写真】「どんどん痩せてる」声優の近影ショット
この投稿には「年々痩せて見える」「どんどん痩せてる気がするけど大丈夫かな…」「こんなに細い方だったっけ？」「申し訳ございませんが…やはり心配が勝つ」「人や壁によりかからないと立てない姿を見ると悲しくなる」「マジでご自愛ください」などのコメントが寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「どんどん痩せてる」声優の近影ショット
「人や壁によりかからないと立てない姿を見ると」矢尾さんは「35周年記念トークショーに来てくれた皆んなアリガタウ!!」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目に声優の草尾毅さんとのツーショット、2枚目に自身のソロショットを載せています。ピースサインやグーサインをして元気そうな姿を見せていますが、ファンからは体形の変化について心配の声が。
「昔は、そこまで痩せていなかったけどな…」2025年12月16日には、ジュニアのグループ・ACEesの浮所飛貴さんとのツーショットを公開した矢尾さん。「たまたま同室だったまだちゃんとしたサインの無いCuteな #浮所飛貴 くんとサイン交換」と、浮所さんとのほほ笑ましいやりとりを明かしています。しかし、この投稿にも「さすがに痩せすぎで心配です」「昔は、そこまで痩せていなかったけどな…」といった声が寄せられていました。
(文:堀井 ユウ)