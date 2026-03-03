トップは意図的に作るものでなく自然にできるもの！？

クラブの慣性モーメントに連れて行ってもらうトップを目指す

トップは意図的に作るものでなく自然にできるものですが、キープレフトのトップは比較的フラットになります。前頁でお話しした要領でバックスイングできるようになると、究極的にはクラブの慣性モーメントが働き、クラブに連れて行ってもらう感じでトップに向かえるようになります。

そうなると動くのはハーフウェイバックくらいまででいい。もちろん、この感じがわかるようになるには練習が必要ですが、ぜひ目指していただきたいと思います。参考までに記しておくと、この動きができるとトップで左ヒジが曲がらなくなります。

「4フィートの法則」も正しいトップの指標になります。まず、トップのポジションを後方から見て、両肩を結ぶラインを引き、それを地面まで延長します。ラインが地面と接した点から4フィート(約122センチ)以内にボールがないと、いいショットになりません。

体に対してクラブをヨコに持ってバックスイングできると、 右上腕が体側について外旋(右に回る)した状態になり、右の 肩甲骨が後ろに引けます。肩甲骨が引けると猫背になりませんから、軸が決まってスムーズに回転できます。

また、右上腕を体側においてバックスイングすると、体の構造上、右ヒザが伸びません。ヒザを我慢する必要がないと述べたのはそのため。さらに、左腕を伸ばしたまま回ることもできます。いい方を変えれば、バックスイング中は右ヒジを内側に絞らないこと。絞った状態で右上腕が外旋を始めると右肩甲骨が下がり、クラブの角度を保てません。よくわからない方は、クラ ブを持たずに右上腕を体側につけて体を回し、次に手を前に出して回して、どちらが回転しやすいか確認してください。

いわずもがなですが、クラブをヨコに持って右に回るだけですから、左手のコックはありません。いわゆるノーコックが基本。手首の角度がほどけて、内角が大きくなっていくくらいでも問題ありません。

