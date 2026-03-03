玄関の次はトイレが大切！「金運アップ」や「散財を防ぐ」方位別カラーとは？【ヤバい風水】

玄関の次はトイレが大切！「金運アップ」や「散財を防ぐ」方位別カラーとは

トイレは玄関の次に金運アップに大切な場所

トイレは玄関の次に金運アップに大切な場所。トイレの方位別のラッキーカラーを上手にとり入れましょう。北側のトイレは「隠」を弱め、「陽」を高める「ピンク、ホワイト、ゴールド」、南側なら「陽」のエネルギーを活かす「オレンジ、グリーン、アイボリー」、東側なら発展を促す「レッド、ブルー、シルバー」、 西側なら散財を防ぐ「パープル、ペールベージュ、パステルイエロー」などがおすすめです。

執筆者プロフィール

開運ライフスタイルアドバイザー (占い・風水)、作家、デザイナー 中国黒龍江省ハルビン生まれ。映画「ラスト・エンペラー」で知られる清朝の皇帝・愛新覚羅一族の流れをくむ。5歳のときに来日し、桑沢デザイン研究所を卒業後、北京大学に留学。帰国後は、アパレル企業の広報宣伝などを経て、幼少期から備わっていた透視能力に加えタロットや占星術なども生かし占い・風水師としても活動。当初鑑定していた医療・教育関係の間で話題となり、15年で延べ2万人以上を鑑定(2019年時点)。文章を書くのが好きで執筆活動にも勤しみ、デザイナーとしてのプロデュース開運アパレルブランド『Ryujyu~龍樹~』や、2021年より陶芸上絵付け作家として『水鏡~MIKKAMI~ 』も手がけるなど、多岐にわたって活動している。