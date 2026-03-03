東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値183.97 高値184.69 安値183.30
186.06 ハイブレイク
185.38 抵抗2
184.67 抵抗1
183.99 ピボット
183.28 支持1
182.60 支持2
181.89 ローブレイク
ポンド円
終値211.06 高値211.38 安値209.12
214.18 ハイブレイク
212.78 抵抗2
211.92 抵抗1
210.52 ピボット
209.66 支持1
208.26 支持2
207.40 ローブレイク
スイス円
終値201.98 高値204.02 安値201.69
205.77 ハイブレイク
204.89 抵抗2
203.44 抵抗1
202.56 ピボット
201.11 支持1
200.23 支持2
198.78 ローブレイク
豪ドル円
終値111.65 高値111.70 安値109.68
114.36 ハイブレイク
113.03 抵抗2
112.34 抵抗1
111.01 ピボット
110.32 支持1
108.99 支持2
108.30 ローブレイク
NZドル円
終値93.53 高値93.75 安値92.72
94.98 ハイブレイク
94.36 抵抗2
93.95 抵抗1
93.33 ピボット
92.92 支持1
92.30 支持2
91.89 ローブレイク
カナダドル円
終値115.09 高値115.28 安値113.96
116.91 ハイブレイク
116.10 抵抗2
115.59 抵抗1
114.78 ピボット
114.27 支持1
113.46 支持2
112.95 ローブレイク
ピボット分析
ユーロ円
終値183.97 高値184.69 安値183.30
186.06 ハイブレイク
185.38 抵抗2
184.67 抵抗1
183.99 ピボット
183.28 支持1
182.60 支持2
181.89 ローブレイク
ポンド円
終値211.06 高値211.38 安値209.12
214.18 ハイブレイク
212.78 抵抗2
211.92 抵抗1
210.52 ピボット
209.66 支持1
208.26 支持2
207.40 ローブレイク
スイス円
終値201.98 高値204.02 安値201.69
205.77 ハイブレイク
204.89 抵抗2
203.44 抵抗1
202.56 ピボット
201.11 支持1
200.23 支持2
198.78 ローブレイク
豪ドル円
終値111.65 高値111.70 安値109.68
114.36 ハイブレイク
113.03 抵抗2
112.34 抵抗1
111.01 ピボット
110.32 支持1
108.99 支持2
108.30 ローブレイク
NZドル円
終値93.53 高値93.75 安値92.72
94.98 ハイブレイク
94.36 抵抗2
93.95 抵抗1
93.33 ピボット
92.92 支持1
92.30 支持2
91.89 ローブレイク
カナダドル円
終値115.09 高値115.28 安値113.96
116.91 ハイブレイク
116.10 抵抗2
115.59 抵抗1
114.78 ピボット
114.27 支持1
113.46 支持2
112.95 ローブレイク