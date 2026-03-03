東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7093　高値0.7117　安値0.7033

0.7213　ハイブレイク
0.7165　抵抗2
0.7129　抵抗1
0.7081　ピボット
0.7045　支持1
0.6997　支持2
0.6961　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5941　高値0.5995　安値0.5916

0.6064　ハイブレイク
0.6030　抵抗2
0.5985　抵抗1
0.5951　ピボット
0.5906　支持1
0.5872　支持2
0.5827　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3676　高値1.3719　安値1.3637

1.3800　ハイブレイク
1.3759　抵抗2
1.3718　抵抗1
1.3677　ピボット
1.3636　支持1
1.3595　支持2
1.3554　ローブレイク