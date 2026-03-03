東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7093 高値0.7117 安値0.7033
0.7213 ハイブレイク
0.7165 抵抗2
0.7129 抵抗1
0.7081 ピボット
0.7045 支持1
0.6997 支持2
0.6961 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5941 高値0.5995 安値0.5916
0.6064 ハイブレイク
0.6030 抵抗2
0.5985 抵抗1
0.5951 ピボット
0.5906 支持1
0.5872 支持2
0.5827 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3676 高値1.3719 安値1.3637
1.3800 ハイブレイク
1.3759 抵抗2
1.3718 抵抗1
1.3677 ピボット
1.3636 支持1
1.3595 支持2
1.3554 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7093 高値0.7117 安値0.7033
0.7213 ハイブレイク
0.7165 抵抗2
0.7129 抵抗1
0.7081 ピボット
0.7045 支持1
0.6997 支持2
0.6961 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5941 高値0.5995 安値0.5916
0.6064 ハイブレイク
0.6030 抵抗2
0.5985 抵抗1
0.5951 ピボット
0.5906 支持1
0.5872 支持2
0.5827 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3676 高値1.3719 安値1.3637
1.3800 ハイブレイク
1.3759 抵抗2
1.3718 抵抗1
1.3677 ピボット
1.3636 支持1
1.3595 支持2
1.3554 ローブレイク