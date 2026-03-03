今回は、先輩面するママに、オムツなし育児を押し付けられたエピソードを紹介します。

「トイトレは生後3か月からよ」と言われても…

「近所のベビーサークルに、生後半年の子どもと、たまに参加しているのですが、そのベビーサークルを運営するMさんというママが正直苦手です。

Mさんの育児のモットーは『自然派』だそうで、いつも『オムツは毒よ！』『トイトレは生後3か月からよ』と言ってくるんです。また離乳食についても『ベビーフードなんて論外よ』とのこと……。

ちなみにそのベビーサークルには、生後4か月から8か月ぐらいの子を持つママが参加しています。Mさんの子は生後10か月だそうで、『うちは月齢が一番上だから、先輩ママとしていろいろ教えてあげるわ』と偉そうに言ってくるんですが、たった数か月の差ですよね。

この前も、Mさんに『早くあなたもオムツなし育児に切り替えなさい！』となぜか怒られ、困惑しました」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2024年12月）

▽ とはいえMさんは、夜の間は子どもに紙オムツを使用しているそうです。突っ込みどころがいろいろありそうなママですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。