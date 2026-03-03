田村淳、芸人同士の飲み会に参戦！モグライダー芝の優しい言葉も「寂しい人のところに…」

3月3日（火）の『ロンドンハーツ』では、「飲み会顔出し戦士・何時でも行くんジャー ドキュメント96時間」が放送される。

今回は、先週に引き続き、“いつでもどこでも何時でも！”とにかく飲み会に顔を出すという芸人たち…なぜそこまでして参加するのか、芸人同士の飲みの日々に密着する。

スタジオには、芝大輔（モグライダー）、お見送り芸人しんいち、信子（ぱーてぃーちゃん）、伊藤俊介（オズワルド）、高野正成（きしたかの）といった飲みの場大好きメンバーのほか、“何時でも呼ぶんジャー”の藤本敏史（FUJIWARA）、品川祐（品川庄司）も登場する。

藤本主催の飲み会では、謎のゲームで大盛り上がり。しかし藤本にある疑惑が…？ 飲み会戦士たち不満爆発でスタジオが騒然となる。

さらに、大晦日に藤本から召集がかかり戦士たち大集合。「やることなければ寂しい人のところに行くほうがみんな幸せ」というモグライダー・芝の優しさに、山崎弘也（アンタッチャブル）も感心する。

しかし、なぜかみんな帰る際に変な顔に…？ さらに、わけありワンちゃんとの寂しい日々が発覚？

そして、まだまだ飲み足りない戦士たちの飲み会に田村淳も参戦。

飲み会でしか見られない芸人たちの姿が明らかに！