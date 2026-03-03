２日の米株式市場の概況、ＮＹダウ続落 イランへの攻撃開始で一時６００ドル近く下落 ２日の米株式市場の概況、ＮＹダウ続落 イランへの攻撃開始で一時６００ドル近く下落

リンクをコピーする みんなの感想は？

２日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比７３．１４ドル安の４万８９０４．７８ドルと続落した。米国とイスラエルがイランに対する軍事攻撃を開始し投資家のリスク回避姿勢が広がるなか、ＮＹダウの下げ幅は一時６００ドルに迫った。だが攻撃事態は想定内との受け止めもあって、売り一巡後は下げ幅を縮小。ナスダック総合株価指数はプラス圏で終了した。



ホーム・デポ＜HD＞やプロクター・アンド・ギャンブル＜PG＞、スリーエム＜MMM＞が軟調推移。イーライ・リリー＜LLY＞やバークシャー・ハサウェイ が下値を探り、ＡＥＳ＜AES＞が大幅安となった。一方、シェブロン＜CVX＞やキャタピラー＜CAT＞がしっかり。コヒレント＜COHR＞が急伸した。



ナスダック総合株価指数は８０．６４ポイント高の２万２７４８．８５と３日ぶり反発。マイクロソフト＜MSFT＞やエヌビディア＜NVDA＞が堅調。マイクロストラテジー＜MSTR＞やコインベース・グローバル＜COIN＞が買われ、ルメンタム・ホールディングス＜LITE＞が大幅高となった。半面、アルファベット＜GOOG＞が安く、アードバーク・セラピューティクス＜AARD＞やユニキュア＜QURE＞が株価水準を大きく切り下げた。



出所：MINKABU PRESS