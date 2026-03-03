【ラ・リーガ第26節】(サンティアゴ・ベルナベウ)

R・マドリー 0-1(前半0-1)ヘタフェ

<得点者>

[ヘ]マルティン・サトリアーノ(39分)

<退場>

[R]フランコ・マスタントゥオーノ(90分+5)

[ヘ]アドリアン・リソ(90分+7)

<警告>

[R]ディーン・ハイセン(68分)、オーレリアン・チュアメニ(71分)、アルバロ・カレーラス(90分+4)、ビニシウス・ジュニオール(90分+4)

[ヘ]キコ・フェメニア(8分)、マウロ・アランバリ(35分)、ディエゴ・リコ(64分)、アドリアン・リソ2(79分、90分+7)、マルティン・サトリアーノ(84分)

観衆:65,104人