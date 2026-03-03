２日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７１．２３ドル（＋４．２１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５３１１．６ドル（＋６３．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝８８２８．４セント（－４３９．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７４．５０セント（－１６．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３３．２５セント（－５．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５０．００セント（－７．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３２０．５５（＋７．８８）
出所：MINKABU PRESS
