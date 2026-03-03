森カンナ主演「多すぎる恋と殺人」4月スタート！50人近くの人と同時に交際する“奔放刑事”の恋と別れを描く 超・刺激的なラブ×コメディー×サスペンス
日本テレビ系 ドラマDEEP「多すぎる恋と殺人」が4月6日（月）スタート！毎週月曜 24時24分〜24時54分放送。TVer・Huluにて毎話放送後配信開始。
2026年4月からドラマDEEPは月曜深夜に引越しして、ますますパワーアップ。大人の女性をターゲットに、深夜だからこそ描けるディープな人間模様や緊迫するサスペンスをテーマにしたドラマDEEP。「夫婦が壊れるとき」、「いきなり婚」、「完全不倫 ― 隠す美学、暴く覚悟 ―」など話題作を連発してきた同枠。さらなる刺激とワクワクをお届け！
4月スタートの「多すぎる恋と殺人」で、見たこともない奔放で自由な女刑事・谷崎真奈美を演じるのは森カンナ。映画「うた魂♪」（2008年）で女優活動をスタートさせ、「仮面ライダーディケイド」でヒロインに抜擢。その後も、「警視庁失踪人捜査課」、「ショムニ 2013」、「風間公親−教場0−」、「波うららかに、めおと日和」など話題作に多数出演。ドラマ「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる」ではダブル主演を務め話題となった彼女が、連ドラ単独初主演！
森カンナ コメントはこちら：https://www.ntv.co.jp/deep-koisatsu/articles/53366so6yvpxkxqtlpcn.html
■イントロダクション
「この遺体、昨日私が寝た人です…」
今度のDEEPは・・・超・刺激的！
谷崎真奈美は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。
ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠など様々なマイラブたちと人生を謳歌している。
そんなある日突然、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。
真奈美に片思いする後輩刑事・壮馬とタッグを組み、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。
−殺らせない、私がヤりつづけるために−
自由に生きる「奔放刑事」のたくさんの恋と殺人 超・刺激的なラブ×コメディー×サスペンス！
■脚本：澤田航太 コメント
恋と殺人は、少ないに越したことはありません。
気軽に楽しく見てほしいブラックコメディサスペンスですが、一つひとつの愛と死を軽んじないように作りました。温かく見守っていただけたら嬉しいです。
主人公の真奈美は、どんな悲劇に見舞われても恋することを選び、それゆえに窮地に陥っていく奔放な刑事。
数えきれないほど愛する人を失って、誰より傷つきながらも、自分の気持ちに嘘をつかず生きています。
ちなみに、刑事としての仕事はちゃんとします。
「様子のおかしくて、かっこいい刑事を見てみたい！」という思いひとつで考え出した企画を、スタッフの皆さんと磨き上げていくうちに、どこか抜けてたり欠けてたりする人が多すぎるドラマになりました。
お人よしすぎて真奈美に振り回されまくる後輩刑事や、口が悪すぎたり、お節介すぎたりする友人たち。
幅広すぎる魅力を持つマイラブたち。
森さんをはじめとするキャストの皆さんの力で、全員愛おしすぎる人々になりました。
見た方に「真奈美よりはややこしい状況じゃないし、明日も生きてみるか」と思ってもらえたら最高です。
恋にも殺人にも興味がない人も、「マイラブって何？」ってなった方も、ぜひ。
■番組概要
日本テレビ系全国ネット 月曜プラチナイト
4月6日（月）スタート 毎週月曜 24時24分〜24時54分放送
TVer・Hulu 毎話放送後配信開始
脚本 : 澤田航太
音楽 : 日向萌
演出 : 大谷健太郎 林雅貴 兵藤和広
制作 : 関根龍太郎
プロデュース : 小林拓弘
プロデューサー : 榊原真由子 馬場三輝（ケイファクトリー）
制作協力 : ケイファクトリー
製作著作 : 日本テレビ
ホームページ : https://www.ntv.co.jp/deep-koisatsu/
X : @dramadeep_ntv
Instagram : @dramadeep_ntv
TikTok : @dramadeep_ntv
公式ハッシュタグ : #多すぎる恋と殺人