日本テレビ系 ドラマDEEP「多すぎる恋と殺人」が4月6日（月）スタート！毎週月曜 24時24分〜24時54分放送。TVer・Huluにて毎話放送後配信開始。

「この遺体、昨日私が寝た人です…」自由に生きる“奔放刑事”のたくさんと恋と別れを描く超・刺激的なラブ×コメディー×サスペンス！刑事・谷崎真奈美を演じるのは、連ドラ単独初主演となる森カンナ。当記事では、森のコメントと役柄を紹介。

■主演：森カンナ コメント

Q.オファーを聞いた時の感想は

オファーをいただいた時は、単独主演は初めてだったこともあり、純粋に嬉しい気持ちでいっぱいでした。そして「50人の恋人がいる女刑事」と聞いて、こんなにも面白いキャラクターを自分が演じられるのかと思うと、とてもワクワクしました。

Q.脚本を読んでいかがでしたか？

脚本を読んだとき、「このパターンで進んでいくのかな？」と思っていたら、まったく違っていて。話ごとに雰囲気がガラッと変わっていくので、先の展開が全然読めず、とても面白かったです。

Q.真奈美はどんなキャラクターですか？

真奈美は自由奔放で恋多き女性ですが、恋人一人ひとりの血液型や星座、誕生日などもすべて把握していて、ちゃんと全員に本気で恋をしています。

Q.視聴者の方へのメッセージをお願いします

予測不可能なラブ・ミステリー・コメディーがぎゅっと詰まった作品です。クスッと笑える面白さの中に、人が抱えながら生きている孤独や葛藤が織り込まれている作品になっています。

真奈美の生き方を通して、誰かを想うことの自由さや、愛することの強さを感じていただけたら嬉しいです。

※谷崎真奈美（たにざき まなみ）・・・森カンナ

警視庁捜査一課の刑事。

50人近くの人と同時に交際しており、彼らを“マイラブ”と呼ぶ。一人一人をしっかり愛すのがモットー。

不倫はしない、人を傷つける恋愛はしない、警察内部には手を出さない、などの恋愛におけるマイルールを持っている。

刑事としてはとても優秀。