Snow Man、実写『SAKAMOTO DAYS』主題歌を担当！ 楽曲使用の最新予告も到着
Snow Manによる楽曲「BANG!!」が、目黒蓮主演の実写映画『SAKAMOTO DAYS』の主題歌に決定。本曲を使用した最新予告映像も到着した。
【動画】Snow Manの主題歌に乗せて超絶アクションさく裂！ 『SAKAMOTO DAYS』最新予告
原作は、2020年11月より集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、全世界累計発行部数1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）する同名の大ヒットコミック。
主人公である伝説の殺し屋・坂本太郎を演じるのは、目黒蓮。推定体重140kgのふくよかな姿で、圧倒的な強さと包容力を備える坂本と、本気モードになると、最強の殺し屋としての片鱗を取り戻し、急激に痩せ細るスマートな坂本という“一人二面性”の巧みな表現力で対極の坂本を演じ分ける。
さらに、坂本（目黒）の相棒・朝倉シンに高橋文哉が、坂本がこよなく愛する妻・坂本葵に上戸彩の出演が決定。メガホンをとるのは、コメディの鬼才・福田雄一。制作プロダクションは『キングダム』シリーズや、『ゴールデンカムイ』などを手掛けるCREDEUS。
主題歌を担当するのはSnow Man。彼らはこれまで数々のドラマや映画の主題歌として作品に寄り添った楽曲を歌ってきた。そんなSnow Manが務める本作の主題歌の楽曲タイトルは「BANG!!」。パワフル且つ駆け抜けていくような疾走感あふれるメロディに、本作ならではのクールでスタイリッシュなアクションを感じさせる歌詞を乗せた。目黒からは「世界中で人気の漫画である『SAKAMOTO DAYS』の実写映画化でSnow Manが主題歌を担当させていただけることが本当に嬉しいです！ 『SAKAMOTO DAYS』の世界観が散りばめられた爽快でかっこいい楽曲になっています！ メロディーも歌詞にもこだわりにこだわって、たくさんの方にエネルギーや勇気を与えられる楽曲だと思います」とコメントが到着。主題歌を担当することについてSnow Manより動画コメントも到着している。
さらに、主題歌「BANG!!」を使用した最新予告映像も到着。再現度の高いキャラクターたち、そして本作ならではのクールでスタイリッシュなアクション、原作から飛び出してきたかのような世界観が怒涛に映し出される本映像。ド派手な銃撃戦や肉弾戦シーンの数々、そして最凶の敵・X（スラー）の姿も登場するなど、大きなスクリーンで観たくなるスリリングな展開を予感させる。坂本は敵を殺さずに、愛する人たちを守り切れるのか？
さらに、公開日より全国にてIMAX（R）同時公開も決定。床から天井、左右の壁いっぱいに広がるスクリーンに映し出される高品質なデジタル映像と、大迫力サラウンドシステムによってまるで映画の中にいるようなリアルな臨場感を体験できる最新鋭の技術を最大限に駆使したIMAX（R）。『SAKAMOTO DAYS』一番の見どころである、坂本と迫りくる危険な殺し屋たちのバトルアクションを堪能できる。
映画『SAKAMOTO DAYS』は、4月29日全国公開。
※目黒蓮のコメント全文は以下の通り。
＜目黒蓮 コメント全文＞
世界中で人気の漫画である『SAKAMOTO DAYS』の実写映画化でSnow Manが主題歌を担当させていただけることが本当に嬉しいです！
『SAKAMOTO DAYS』とSnow Manが交わる世界がスタートする喜びと感動でいっぱいです。
「BANG!!」は、『SAKAMOTO DAYS』の世界観が散りばめられた爽快でかっこいい楽曲になっています！
メロディーも歌詞にもこだわりにこだわって、たくさんの方にエネルギーや勇気を与えられる楽曲だと思います。
MVでは9人全員がアクションを披露しているので見所のひとつです！
映画化が発表されてから色々な方、色々な国の方から楽しみですという言葉をもらいました。
海外に行くとSAKAMOTO〜！ と声をかけられることも多々あります。
映画と共に、Snow Manの歌声、パフォーマンスが世界にも届けられることが本当に幸せです。
ぜひ、『SAKAMOTO DAYS』とSnow Manを楽しんでください！
