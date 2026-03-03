故郷・東海市を表敬訪問

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した木原龍一が地元の愛知・東海市を表敬訪問したことを2日、市の公式Xが報告した。金メダルから13日、木原は特別メッセージで感謝した。

三浦璃来とのペアで団体銀メダル、個人戦金メダルを獲得した木原。「りくりゅう」の名前は一躍、日本全土に広がり、時の人に。しかし、今も大切に思っているのは地元の東海市だ。帰国後、連日のメディア出演で多忙の日々を送っているが、東海市の公式Xは「木原龍一選手が金メダル獲得報告のため東海市役所に来庁！」と報告。「#東海市 ふるさと大使の木原龍一選手が、ミラノ・コルティナ冬季オリンピック2026、フィギュアスケートペア個人金メダル、団体銀メダル獲得を笑顔で報告してくれました」と伝え、2つのメダルを手にポーズを取る写真も掲載した。

さらに「木原龍一選手から東海市民の皆さんへ特別メッセージ」と紹介された14秒の動画で、木原は「東海市民の皆さん、オリンピック、たくさんの応援をいただき、ありがとうございました。心が折れそうになった瞬間も皆さまからの応援で最後のフリープログラムでベストを尽くすことができました。本当にありがとうございました」と感謝のメッセージを寄せた。

投稿には「おー、愛知県に帰ってきたんだ」「東海市におかえりなさいませ！！」という地元ファンの声のほか、X上には「木原選手、東海市なんだ」と出身地を初めて知ったファンの驚きも見られた。



