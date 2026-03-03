広島・林晃汰内野手（２５）が２日、全体練習終了後、居残りで４０分間、打撃練習を行った。前日１日の楽天戦では、「５番・ＤＨ」でスタメン出場したが、２打席凡退後に交代を告げられた。「悔しかった」。１軍生き残りへ、自らの形を取り戻すため振り込んだ。

「実戦に入ってきて、投手にしっかり対応できていない」。現状をこう振り返った。特打で意識したのが、球の見方だ。自身の感覚と、実際の見え方に差異が生じているため、捉える確率が上がってこないと自己分析し、修正に取り組んだ。

「めちゃくちゃささいなことなんで」。詳細は明かさなかったが、「何度も何度も考えて打ち込みました」。構え方など細部にまで気を配り汗を流した。

春季キャンプを２軍で迎え、沖縄キャンプと同時に１軍に昇格。思い切りの良いスイングが期待された。だが、オープン戦は４試合で１１打数１安打、打率・０９１と精彩を欠く。１日の楽天戦後、新井監督は交代を命じた理由を「内容が悪い」と説明し、厳しい表情を浮かべた。

開幕１軍争いは、激しい。ドラフト１位・平川（仙台大）を筆頭に、二俣や佐藤啓、渡辺らの若鯉はアピールを続ける。

「結果を残すだけ。しっかりと結果を残すために、やっていきたい」。チームにとって貴重な長距離砲は、シンプルな言葉に強い思いを込めた。