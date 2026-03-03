「真面目な話」と前置き発言

お笑いタレントの有吉弘行さんが、2026年3月1日放送の『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』（JFNC）で、アメリカとイスラエルによるイラン攻撃を受け、ホルムズ海峡が封鎖されるのではないかと危機感を語りました。

この日の番組では、「建物の話」というテーマでリスナーから投稿を募っていました。

それに関連して有吉さんは、「いや、真面目な話になるけどさ」と前置きし、「マンションの価格なんかも高騰してるっていうこの世の中でさ、またイランとさ、アメリカだ、イスラエルだって喧嘩しちゃってさ」と、2月28日に実施されたアメリカとイスラエルによるイラン攻撃の話題に触れました。

さらに有吉さんは、「ホルムズ海峡が封鎖されて、ガソリンの値段が……とかさ。こういうことになると、また物価がどんどん上がっていっちゃってさ」と、イランが攻撃を受けた場合に実施する可能性があるとされるホルムズ海峡の封鎖について言及。「建物もますます資材が高くなっちゃったりしてさ……大変だと思うけどね……」と、さらなる物価上昇への懸念を示しました。

このあと有吉さんは「まあ、これぐらいにしまして」と述べ、リスナーの投稿紹介に戻りましたが、番組アシスタントのぐりんぴーす・落合隆治さんは、珍しく真面目な話題を茶化さずに話した有吉さんに、「ふふ（笑）、どうしたんですか？」と返していました。

なお、ホルムズ海峡に関しては公式発表はないものの、「事実上の封鎖状態」であると3月2日現在、国内外のメディアで報じられています。この海峡は、イランのほか、サウジアラビアやアラブ首長国連邦（UAE）などの産油国の港へ向かうタンカーが通過する重要な航路であり、完全に封鎖された場合、一説では世界の石油輸出の約3分の1が危機にさらされるとされています。