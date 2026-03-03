「地味にスペック高くて驚き」「洗い替え用も即買った！」100円マット

ダイソーをパトロール中にリビンググッズ売り場で見つけたこちらの商品。￥110（税込）のプチプラマットですが、これが想像以上に優秀だったのでご紹介させてください！クッション性のあるシンプルなマットですが、吸水性バツグンで手洗いも可能。キッチンや玄関はもちろん、バスマットとしても活躍するアイテムですよ♪

商品情報

商品名：洗えるパイルマット（吸水）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：35cm×50cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4511329204735

これ地味にスペック高い！ダイソーで見つけた100円マットがスゴかった！

ダイソーをパトロールしていると、リビンググッズ売り場で気になる商品を発見しました。今回購入してきたのは、その名も『洗えるパイルマット（吸水）』。お値段は￥110（税込）です。

サイズは約35cm×50cm。材質は表地がポリエステル、中材はポリウレタンです。

裏地もポリエステルです。そして、塩化ビニル樹脂のすべり止めが付いています。早速使っていきましょう♪

洗い替え用も即購入しました！ダイソーの『洗えるパイルマット（吸水）』

フローリングに敷くとこんな感じ。若干折りジワがありますが、使っていくうちに滑らかになりそう。部屋馴染みの良いナチュラルなカラーも高評価ポイントです。

また、マットにクッション性があるので柔らかく、すべり止めの効果も◎これ単体でも安心して使えるのが嬉しいです。

吸水パイルマットとのことで、試しに100mlほど水をかけてみました。

水がスッと染み込み、すぐに馴染んでしまったので驚き。裏に水が染み出している様子もなかったので、これで￥110（税込）はかなり優秀だと思いました！

今回はダイソーの『洗えるパイルマット（吸水）』をご紹介しました。

気軽に手洗いできるアイテムなので、汚れやすいキッチンマットや玄関マットにもってこい。また、吸水力も高いのでバスマットにも使えそうです。

カラーはベージュ系の他、ブラウン系やグリーン系もあるので、使う場所によって色を変えたり、お部屋の雰囲気に合わせて選んでみてもいいかもしれません。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。