100均でいいの見つけた！「たっぷり入って洗えるって最高！」大人が本気で使える大容量袋
商品情報
商品名：メッシュ巾着バッグ
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：26cm×33cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480914183
バスタオルが余裕で入る大容量サイズ！ダイソーの『メッシュ巾着バッグ』
メッシュ素材の大きめの袋やケースがあると、旅行やスパに行く際に便利ですよね。特に、バスタオルや衣類を入れられるサイズ感だと助かります。
そんなことを思いながら、先日ダイソーをパトロールしていると『メッシュ巾着バッグ』という商品を発見！
価格は110円（税込）です。筆者が訪れた店舗では、季節商品や入学準備グッズなどと一緒に並んでいました。
メッシュ素材で作られた、至ってシンプルな巾着袋。荷物の仕分けや、整理整頓に便利です。
可愛さがあるわけではなく、中身の目隠しはできないものの、荷物の入れ忘れにすぐ気づけるので、大人にもいいなと思い購入してきました。
サイズは約26cm×33cmです。
バスタオル1枚が余裕をもって収まるくらいのサイズです。
旅行や銭湯、スパ、ジムなどに使いやすい大きさが嬉しいですね。
洗える仕様だから楽ちん◎汚れても気軽にお手入れでき扱いやすい！
やわらかなメッシュ素材なので、口をしっかり絞ることができます。
ファスナータイプと違って、紐を引っ張るだけでサッと口を閉じられるので快適。
さらに、紐を結べば中身の飛び出しも防げます。
さらに、この巾着バッグは洗えるという点も魅力のひとつ。
汚れものを入れてそのまま洗えるので、帰宅後の片付け作業も楽になります。
スキンケアアイテムやポーチなど、洗面まわりの細々としたアイテムをまとめてみました。
メッシュ素材で通気性が良く、さらに濡れても乾かしやすいので扱いやすいです。
巾着バッグ自体が汚れても気軽に洗えるので、長く愛用できるのもポイントです！
今回は、ダイソーの『メッシュ巾着バッグ』をご紹介しました。
他にも、毛糸などの収納や、おもちゃの片付けにも便利。さまざまな使い方ができるので、買って損はないと思いました！
気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。