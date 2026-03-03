100均でいいの見つけた！「たっぷり入って洗えるって最高！」大人が本気で使える大容量袋

旅行やスパに行く際にあると便利な、メッシュ素材の袋。特に、衣類やバスタオルが入れられる大きめサイズだと、よりいいですよね。なんとダイソーに、バスタオルが余裕で入る大容量サイズのメッシュ巾着バッグがありました！しかも洗えるので帰宅後の片付けも楽。通気性が良く乾かしやすいので、扱いやすいですよ◎

商品情報

商品名：メッシュ巾着バッグ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：26cm×33cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480914183

バスタオルが余裕で入る大容量サイズ！ダイソーの『メッシュ巾着バッグ』

メッシュ素材の大きめの袋やケースがあると、旅行やスパに行く際に便利ですよね。特に、バスタオルや衣類を入れられるサイズ感だと助かります。

そんなことを思いながら、先日ダイソーをパトロールしていると『メッシュ巾着バッグ』という商品を発見！

価格は110円（税込）です。筆者が訪れた店舗では、季節商品や入学準備グッズなどと一緒に並んでいました。

メッシュ素材で作られた、至ってシンプルな巾着袋。荷物の仕分けや、整理整頓に便利です。

可愛さがあるわけではなく、中身の目隠しはできないものの、荷物の入れ忘れにすぐ気づけるので、大人にもいいなと思い購入してきました。

サイズは約26cm×33cmです。

バスタオル1枚が余裕をもって収まるくらいのサイズです。

旅行や銭湯、スパ、ジムなどに使いやすい大きさが嬉しいですね。

洗える仕様だから楽ちん◎汚れても気軽にお手入れでき扱いやすい！

やわらかなメッシュ素材なので、口をしっかり絞ることができます。

ファスナータイプと違って、紐を引っ張るだけでサッと口を閉じられるので快適。

さらに、紐を結べば中身の飛び出しも防げます。

さらに、この巾着バッグは洗えるという点も魅力のひとつ。

汚れものを入れてそのまま洗えるので、帰宅後の片付け作業も楽になります。

スキンケアアイテムやポーチなど、洗面まわりの細々としたアイテムをまとめてみました。

メッシュ素材で通気性が良く、さらに濡れても乾かしやすいので扱いやすいです。

巾着バッグ自体が汚れても気軽に洗えるので、長く愛用できるのもポイントです！

今回は、ダイソーの『メッシュ巾着バッグ』をご紹介しました。

他にも、毛糸などの収納や、おもちゃの片付けにも便利。さまざまな使い方ができるので、買って損はないと思いました！

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。