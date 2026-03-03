京都センチュリーホテルは、一部客室やレストラン、パブリックスペースを刷新して3月1日にリニューアルオープンした。

レストラン「All Day Dining La Jyho」では、新ビュッフェ「THE THEATER BUFFET」を通年で開催し、パフォーマンスコーナーで和牛を使用したメニューをはじめ、グリル・カーヴィング・鉄板の3つの方法で調理した肉料理を30分間隔でメニューを変更して提供する。メニューは和牛ローストビーフや合鴨ロースト、和牛ステーキ、和牛炙り肉寿司など。またオリジナルティーモクテルを作れるドリンクバーや、アイスクリームとコンディメントを各20種類そろえたアイスクリームコーナーも設けた。またガーデンに面したエリアに新設した「La Jyho Terrace」ではフレンチをメインにコース料理やアラカルトメニューを提供する。

提供時間はランチが午前11時半から午後3時までの3部各90分制、ディナーが午後5時半から9時10分までの3部各100分制。料金は大人6,500円から、7歳から12歳まで4,000円から、6歳以下は無料。税・サービス料込。