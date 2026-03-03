うどんチェーン『丸亀製麺』から期間限定の春メニューが登場する。2026年3月3日から売り出されるのは、「こく旨 豚玉ぶっかけうどん」と「山盛りあさりうどん」など4商品。春の心に寄りそうあたたかいうどんとは、いったいどんなメニューなのか。

春仕込み、手づくり・できたての味でココロを元気に！

環境が変化する人が多い春の季節。不安な気持ちを抱えている人も多いでしょう。

『丸亀製麺』はそんな新生活へのココロの準備を支える期間限定メニューを発売する。

『丸亀製麺』ココロに寄り添う“春仕込み”

「こく旨 豚玉ぶっかけうどん」は、「打ち立てのうどんに、特製甘辛醤油ダレが絡んだ豚バラ肉をどっさり乗せた食べ応えのある一杯」（同社）だ。

トッピングされた卵黄と混ぜれば、より濃厚な味わいに。さらに、コチュジャンと特製辛味噌、マヨネーズで味変もできる。一杯で多様な味の変化を楽しめそうだ。

「山盛りあさりうどん」は、丼から溢れ出そうなほどどっさりとあさりがのっており、磯の香りがたまらないメニューだ。

北海道の真昆布など厳選した素材を使っただしが特徴。「そんなこだわりの白だしと殻付きあさりをご注文ごとにひと煮立ちさせ、磯の香りとあさりの旨みを最大限に引き出します」と同社はアピールしている。

ほかにも、山菜がたっぷりトッピングされた「山菜うどん」や、4種のチーズとベーコンが入った「明太クリームうどん」も販売。

期間限定の温かい手づくりのうどんで、心をホッとさせたい。

春の限定メニュー一覧

■こく旨 豚玉ぶっかけうどん（辛味噌・マヨ添え）並：890円、大：1080円、得：1270円

■山盛りあさりうどん 並：840円、大：1030円、得：1220円

■山菜うどん 並：640円、大：830円、得：1020円

■明太クリームうどん 並：690円、大：880円、得：1070円

販売期間：2026年3月3日〜4月中旬

販売場所：全国の『丸亀製麺』

※販売状況により販売開始・終了時期が店舗ごとに異なる場合あり

※一部店舗では販売なし

※店舗により取り扱い商品が異なる場合あり

※持ち帰りは並・大の2サイズのみ（容器代＋50円）

【画像】丸亀製麺 春の新作メニュー一覧（4枚）