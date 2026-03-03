60歳以上のパート主婦は、年収いくらであれば夫の社会保険の扶養に入れる？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、60歳以上のパート主婦が夫の社会保険の扶養に入れる年収についてです。
パート収入と年金収入が両方ある場合は、足した年間収入が180万円未満であれば、扶養から外れません。
また、扶養に入るためには、妻が夫によって生計を維持されているということが必要で、同居している場合は、年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満等の条件を満たす必要があります。夫の勤務先に確認してみましょう。
Q：60代のパート主婦が夫の社会保険の扶養に入れる年収はいくら？「60歳でパートで働いています。62歳の会社員の夫の社会保険の扶養でいるためには、年収はいくらまでなら大丈夫ですか？」（匿名希望）
A：60歳以上のパート主婦の場合は、年収180万円未満ですパートで働く主婦は、会社員として働く夫の社会保険の扶養に入れれば、自分で社会保険料（健康保険料・厚生年金保険料）を払わずにすみます。60歳以上のパート主婦の場合は、原則として年間収入180万円未満であれば、夫の社会保険の扶養に入ることができます。
また、扶養に入るためには、妻が夫によって生計を維持されているということが必要で、同居している場合は、年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満等の条件を満たす必要があります。夫の勤務先に確認してみましょう。
