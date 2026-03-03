冬に行きたい「奈良県の滝」ランキング！ 2位「みたらいの滝」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが続く2月は、滝が凍りつき「氷瀑」へと姿を変え、いつもとは異なる美しさを味わうことができます。静寂に包まれた冬の渓谷で、この時期にしか出会えない幻想的な自然の造形美を探しに出かけませんか。
All About ニュース編集部では、2026年1月29〜30日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、滝に関するアンケートを実施しました。その中から、冬に行きたい「奈良県の滝」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「パワースポットになっているみたいだから」（20代女性／宮城県）、「渓谷全体の景観が美しく、冬は水の透明感や岩肌の表情がより際立ちそうだと感じました。遊歩道も整備されており、寒い時期でも比較的安全に自然を楽しめそうな点が魅力です」（20代男性／愛媛県）、「渓谷全体が凛と澄み、冬になると人も少なくなって静寂の中で滝と岩肌の迫力を味わえるから」（60代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「人が少なく、静かな時間を過ごせそう」（30代女性／福岡県）、「パワースポットで癒されたいので」（40代女性／東京都）、「うぐいすの滝は、冬は周囲が雪に包まれて音が静まり、水の流れだけが際立つことで落ち着いた雰囲気になり、自然の美しさをゆっくり味わえるから行きたくなる」（20代女性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年1月29〜30日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、滝に関するアンケートを実施しました。その中から、冬に行きたい「奈良県の滝」ランキングの結果をご紹介します。
2位：みたらいの滝／43票天川村にある「みたらいの滝」が2位。巨石の間を縫うように流れるエメラルドグリーンの淵が美しく、冬には氷点下でつららができることもある厳しい自然美が魅力です。遊歩道も整備されており、冬の清らかな渓谷美を間近に感じることができます。
回答者からは「パワースポットになっているみたいだから」（20代女性／宮城県）、「渓谷全体の景観が美しく、冬は水の透明感や岩肌の表情がより際立ちそうだと感じました。遊歩道も整備されており、寒い時期でも比較的安全に自然を楽しめそうな点が魅力です」（20代男性／愛媛県）、「渓谷全体が凛と澄み、冬になると人も少なくなって静寂の中で滝と岩肌の迫力を味わえるから」（60代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：うぐいすの滝／54票1位に輝いたのは、奈良市の春日山原始林内にある「うぐいすの滝」です。世界遺産に登録された豊かな森の中にひっそりと佇む滝で、原始林の静寂の中に響く水の音に包まれる穏やかな情緒があります。冬の凛とした空気の中で楽しむ森林浴は格別です。
回答者からは「人が少なく、静かな時間を過ごせそう」（30代女性／福岡県）、「パワースポットで癒されたいので」（40代女性／東京都）、「うぐいすの滝は、冬は周囲が雪に包まれて音が静まり、水の流れだけが際立つことで落ち着いた雰囲気になり、自然の美しさをゆっくり味わえるから行きたくなる」（20代女性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)