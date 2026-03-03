ダレノガレ明美、騒音トラブル告白？ 「走ってる音とかバンバン跳ねてる音とか。我慢する？」
モデルでタレントのダレノガレ明美さんは3月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。騒音トラブルがあったことをうかがわせる内容を投稿しました。
【投稿】ダレノガレ明美、騒音トラブル告白？
コメントでは「わたしも今リアルタイムで騒音問題に悩まされています」「契約会社に言ってます」「管理会社に２回くらい言っても無駄ならもうその住人は静かにするのは無理だと思います 騒音主は騒音だと思ってないです。何も考えてないので改善は見込めません」「まずは管理会社経由で『全体への注意喚起』という形で掲示板に貼ってもらうのが定石ですよ」「警察呼ぶよ 警察が対応してくれる」と、アドバイスなどが寄せられました。
(文:多町野 望)
【投稿】ダレノガレ明美、騒音トラブル告白？
「我慢する？」ダレノガレさんは「みんなって騒音トラブルどうしてる？ずっと住んでるお家で何もなく住んでて、新しく上に引っ越してきた人がすごくうるさかったら、、、走ってる音とかバンバン跳ねてる音とか。我慢する？」とポスト。自身が実際に被害を受けているのでしょうか。
さまざまなプライベートショットを公開普段の投稿では、さまざまなプライベートショットを公開しているダレノガレさん。私服姿では、スタイルの良さが際立っています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)