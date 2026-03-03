2026年WBCで伝説となる4つの「矛と盾対決」…山本・大谷が挑む最強打者、最強投手の名前

2023年3月、マイアミのローンデポ・パーク。9回2アウト、泥だらけのユニフォームを身にまとうストッパー・大谷翔平が、アメリカ代表の主将マイク・トラウトから空振り三振を奪ったあの瞬間。あれは単なる優勝決定のシーンではなく、野球史における「映画を超えた結末」として我々の脳裏に焼き付いている。

あれから3年。再びあの熱狂が帰ってくる。今回のWBCでも、世界中の野球ファンが「もし実現したら脳汁が出る」ようなドリームマッチが数多く潜んでいる。

今回は「WBCをより面白く観るためのガイド」として、昨シーズンの成績やこれまでの流れを踏まえ、実現すれば間違いなく注目される至高のカードを解説していきたい。

山本由伸とメジャー最強打者を抑えられるか

まず注目したいのが、山本由伸とドミニカ共和国代表、ゲレーロJr.のマッチアップだ。

記憶に新しい2025年ワールドシリーズ。ドジャース vs ブルージェイズの7試合にわたる激戦で、山本由伸がシリーズMVP級の働きを見せた。

勝敗を決する最後の試合で、ブルージェイズの主砲・ゲレーロJr.との対決はシリーズの行方を左右するターニングポイントだった。

ゲレーロJr.と言えば、昨シーズンも圧倒的な打球速度とコンタクト能力でメジャーを席巻した「破壊神」。一方の山本は、精密機械のようなコントロールとスプリットでメジャーの猛者たちをねじ伏せてきた。

この対決がアツい理由は、単なる「良い投手vs良い打者」ではない点にある。「どんなボールでも粉砕するパワー」vs「バットの芯を数ミリ単位で外す技術」という、矛と盾の究極系が見られるからだ。さらに、ワールドシリーズ同様、WBCは短期決戦ゆえに“1発”の価値が跳ね上がる。

ゲレーロJr.は、まさに「一振りで流れをひっくり返す」側の人間。対する山本は、ワールドシリーズでも“打線が熱い相手”に小さな投球ミスをせずゲームを支配していた。実際、ワールドシリーズで完投勝利もやっているが、その借りを返そうと殺気立つゲレーロJr.に対し、日の丸を背負った山本がどう封じ込めるか。一球たりとも瞬きできないだろう。

「山本由伸vs.フアン・ソト」玄人好みの心理戦

山本由伸にはもう一人、因縁の相手がいる。同じくドミニカ共和国の代表に選ばれているフアン・ソトだ。ナショナルズやパドレスを経て、2023年末にヤンキースに移籍し、2024年からメッツで活躍する強打者である。

2024年のワールドシリーズ、ドジャース対ヤンキースの対戦は「詰将棋」のような息詰まる緊張感に包まれていた。第2戦で、ソトが山本から同点ソロホームランを叩き込んでいる。因縁はすでにここから始まっていた。

ソトの凄いところは、その選球眼と独自のルーティンである「ソト・シャッフル」（投球の合間に低い姿勢になって、腰を動かしながら相手投手をにらむ動作）に見られる威圧感、そして甘い球を逃さない決定力にある。昨年のOPS（.921）を見てもわかるとおり、彼は現代野球における最強の打者の一人だ。独特な投球コマンドで打者を翻弄する山本にとって、ソトとの対戦は「自分の投球の生命線が通用するか」を試される最大の試金石となる。

また、この対決は「四球を奪う天才」vs「四球を出さない職人」という両者のレベルが高いからこそ起きる勝負も見ものだ。ソトは、ホームランだけじゃなくて、“打たなくても点にする”ところ。四球から次打者で失点、といった短期決戦の事故を起こすプロだ。ストライクゾーンの出し入れ、配球の読み合い、そして精神的な駆け引き。

パワー勝負も面白いが、この二人の対決には「野球というスポーツの奥深さ」がすべて詰まっている。玄人好みの、しかし最高にスリリングな打席になるはずだ。

現・野球界の投打頂上決戦

アメリカ代表からは、この男との対決を挙げないわけにはいかない。

ピッツバーグ・パイレーツの若き怪物、ポール・スキーンズだ。

昨シーズン、圧倒的な投球でサイ・ヤング賞を獲得したスキーンズ。平均約158km/hの直球と、150km/hの「スプリンカー」と呼ばれる魔球（スプリットとシンカーが混ざった変化球）は、メジャーの強打者たちを絶望させてきた。

その「現代最強の矛」に対するのが、説明不要の「ユニコーン」大谷翔平だ。

この対決のアツさは、「理屈抜きのパワー勝負」が期待できる点にある。細かい駆け引きなどいらない。MLB最高出力のストレートを、MLB最強のハードヒッターがどう弾き返すか。

新時代の怪物が覇権を握るのか、それとも大谷が格の違いを見せつけるのか。WBCという短期決戦だからこそ実現する、ドリームマッチだ。

新旧ドジャースの象徴の対決

そして最後は、全野球ファンが涙なしには見られないであろう、このカード。

大谷翔平 vs クレイトン・カーショウだ。

同じドジャースのクラブハウスで時間を過ごした相手に、今度は“別のユニフォーム”で対峙する。WBCはこのような「関係性のねじれ」が最高のスパイスになる。

現役生活１８年間、ドジャース一筋で球団の象徴として君臨し、サイ・ヤング賞3度を誇る「生きる伝説」のカーショウ。そして、そのドジャースに加わり新たな伝説を築き上げている大谷。かつてチームメイトとして世界一を目指した二人が、国を背負って対峙する。このシチュエーションだけで、もう言葉はいらないかもしれない。

全盛期の球威はないかもしれないが、カーショウには百戦錬磨の投球術がある。大谷は同じユニフォームを着て戦った「レジェンド」に対し、打者としてどう対峙するのか。

ここに「同僚としての情報」と「国際試合の緊張感」が乗ると、普通のレギュラーシーズンとは違う質の読み合いになる。初球、カーショウが大きく縦に割れるカーブを投じた瞬間、スタジアムの空気は変わるだろう。これは単なる勝負ではない。野球の歴史が交錯するドラマなのだ。

WBCは、フルシーズンのように「いつか収束する」スポーツではない。短期決戦だからこそ、1打席で“物語が完結する”。

WBCの醍醐味は、普段はチームメイトやリーグの違う選手たちが、国の威信をかけて激突するところにある。

今回挙げた4つの対決は、いずれも「技術」「文脈」「感情」のすべてが最高レベルで絡み合うカードだ。

2023年の大谷とトラウトの対決がそうであったように、2026年もまた、私たちの想像を遥かに超える「伝説」が生まれる予感がしてならない。

