『ばけばけ』新キャストにネット騒然「一瞬」「ビビったｗ」「夫婦そろって」
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第107回が、3日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】一瞬だけ…”新キャスト”の登場シーン
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
第107回は、イライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）から、フィリピンに行って滞在記を書いてみないかと誘われた、ヘブン（トミー・バストウ）。トキ（高石あかり）への英語のトレーニングにも力が入る。しかし、トキもがんばってはいるが、なかなか英語は上達しない。そんなある日、ヘブンとトキは涙を流す永見（大西信満）の姿を目撃する。さらに、ヘブンが出勤中の松野家でトキが突然倒れてしまう。トキの身にいったい何が…という展開が描かれた。
視聴者の注目を集めたのは、この回で“朝ドラ初出演”を果たしたミュージシャン・DAIGOの登場だ。DAIGOはトキを診察する町医者・薮井役で出演。突然の登場に、ネット上では「DAIGOキター！一瞬だけだけどｗ」「夫婦そろって朝ドラ出演とかすごすぎる」「大河に続いて朝ドラも。すっかり売れっ子俳優ですね」「急にDAIGO出てきてビビったｗ」など驚きの声が相次いだ。
