秋元康総合プロデュース 22/7_the 3rd、第2弾『未来があるから』MV公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

秋元康総合プロデュース「22/7（ナナブンノニジュウニ）」新加入3期生8名による、「22/7_the 3rd（ナナブンノニジュウニ ザ・サード）」は、22/7の名曲を新たな解釈で再構築、次世代へと受け継いでいく“the 3rdプロジェクト”を展開中。

このたび、第二弾『未来があるから』のmusic videoが公開された。

今作『未来があるから』は、より疾走感あふれるロックアレンジへと再構築。まだ何者でもない彼女たちの叫びの様な歌声は、曲の持つ“蒼さ”をより一層際立たせ、曲を覆いつくす“葛藤”が、今の彼女たちの魅力を鮮やかに映し出す。

パフォーマンス面も一新し、ダイナミックで身体性を強調した振付へ。ライブ感あふれる演出が楽曲の世界観をさらに力強く引き立てている。これまでの繊細な物語性に加え、強い意志と衝動を感じさせるアプローチを掛け合わせ、新たなフェーズを提示する「未来があるから」が誕生した。

本楽曲は、2月25日・26日に「SHIBUYA PLEASURE PLEASURE」にて行われた、3期生 定期公演『ナナニジライブ 2026』アンコールにて初披露。会場を大きな熱気に包み込んだ。

22/7_the 3rdによる『未来があるから』の音源は、各サブスクリプションサービス等にて配信中。新たな解釈で提示される『未来があるから』が、どのような映像表現で描かれるのかにもぜひ注目してほしい。

＜22/7_the 3rd 北原実咲（きたはらみさき）コメント＞

はじめまして。22/7 3期生の北原実咲です。

22/7_the 3rdとして2曲目にカバーさせていただいた「未来があるから」は、先輩方の想いを受け継ぎながら、ロック調の新たなアレンジに挑戦しました。MVでは、ロックアレンジならではの力強さや、感情をぶつけるような表情にも注目していただけたら嬉しいです。過去を受け止め、“今”を映す覚悟を込めました。この世界に飛び込んだ私たち8人のエネルギーを、ぜひ楽曲とMVで感じてください。

●配信情報

22/7_the 3rd

「未来があるから」

デジタル配信中



配信はこちら

https://227.lnk.to/Mirai_ga_aru_kara

●リリース情報

22/7 16th single|

TVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』Season2 EDテーマ

「二つの道」

2026年4月22日発売

【完全生産限定盤A】

品番：SRCL-13650〜13652

価格：￥10,000（税込）

・CD：※収録内容は後日発表します

・Blu-ray1：※収録内容は後日発表します

・Blu-ray2：※収録内容は後日発表します

・トレカ：完全盤Aアーティストトレカ15種のうちランダムで1枚封入

・三方背BOX

【完全生産限定盤B】

品番：SRCL-13653〜13655

価格：￥10,000（税込）

・CD1：※収録内容は後日発表します

・CD2：22/7 Character Song Collection

1. 春夏秋冬猛ダッシュ！ / 桐生塔子(CV.麻丘真央)

2. 愛及証明 / 織原純佳(CV.椎名桜月)

3. 陽だまり計画書 / 西浦そら(CV.相川奈央)

4. Crash / 氷室みず姫(CV.月城咲舞)

5. ひとくちぶん / 瀬良穂乃花(CV.望月りの)

・Blu-ray：※収録内容は後日発表します

・トレカ：完全盤Bアーティストトレカ15種のうちランダムで1枚封入

・三方背BOX

【期間生産限定盤】

品番：SRCL-13657〜13658

価格：￥1,850（税込）

CD：※収録内容は後日発表します

Blu-ray：※収録内容は後日発表します

【通常盤】

品番：SRCL-13656

価格：￥1,350（税込）

CD：※収録内容は後日発表します

店頭別購入者特典

Amazon.co.jp：メガジャケ（各形態別ジャケット写真絵柄）

TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く）：オリジナルL判ブロマイド（集合写真A／1種）

TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）：オリジナルL判ブロマイド（集合写真B／1種）

セブンネットショッピング：オリジナルL判ブロマイド（集合写真C／1種）

WonderGOO/新星堂全店（一部店舗除く）および新星堂WonderGOOオンライン：オリジナルL判ブロマイド（集合写真D／1種）

全国アニメイト（通販含む）：オリジナルL判ブロマイド（集合写真E／1種）

HMV全店（HMV&BOOKS online含む／一部店舗除く）：L判ブロマイド（集合写真F／1種）

楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー（集合写真A／1種）

アニプレックス オンライン：オリジナルポストカード（集合写真B／1種）

コーチャンフォー：オリジナルポストカード（集合写真C／1種）

22/7応援店：オリジナルポストカード（集合写真D／1種）

注意事項

※各特典絵柄・22/7応援店は追って発表いたします。

※特典内容は、すべて予告なく変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※全て数量限定・予約優先での先着順配布となります。各店舗で無くなり次第終了となります

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

＜22/7(ナナブンノニジュウニ)とは＞



秋元康総合プロデュース、Sony MusicとANIPLEXがタッグを組んだデジタル声優アイドルプロジェクト22/7(ナナブンノニジュウニ)。

日本を代表する有名クリエイターがてがけたキャラクターを演じる声優アイドルを募るオーディションで結成された。

2025年12月13日、オーディションで選ばれた3期生8名が合流し、総勢15名体制で活動中。

関連リンク

22/7(ナナブンノニジュウニ)オフィシャルサイト

http://www.nanabunnonijyuuni.com/