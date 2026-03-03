日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3834（-110.0 -2.79%）
ホンダ 1536（-17 -1.09%）
三菱ＵＦＪ 2846（+26 +0.92%）
みずほＦＧ 6821（+11 +0.16%）
三井住友ＦＧ 5772（+45 +0.79%）
東京海上 6302（-59 -0.93%）
ＮＴＴ 151（-1.3 -0.85%）
ＫＤＤＩ 2645（-18 -0.68%）
ソフトバンク 210（-2.7 -1.27%）
伊藤忠 2196（-34.5 -1.55%）
三菱商 5311（-13 -0.24%）
三井物 5940（-100 -1.66%）
武田 5803（+9 +0.16%）
第一三共 2925（-10.5 -0.36%）
信越化 6288（-35 -0.55%）
日立 5023（-46 -0.91%）
ソニーＧ 3570（-23 -0.64%）
三菱電 5905（-89 -1.48%）
ダイキン 19968（-137 -0.68%）
三菱重 5144（-51 -0.98%）
村田製 4034（-31 -0.76%）
東エレク 44187（+657 +1.51%）
ＨＯＹＡ 27994（-131 -0.47%）
ＪＴ 5948（-34 -0.57%）
セブン＆アイ 2121（-25.5 -1.19%）
ファストリ 67220（-530 -0.78%）
リクルート 6794（+106 +1.58%）
任天堂 8686（-56 -0.64%）
ソフトバンクＧ 4061（+15 +0.37%）
キーエンス（普通株） 64196（+116 +0.18%）
