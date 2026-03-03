日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3834（-110.0　-2.79%）
ホンダ　1536（-17　-1.09%）
三菱ＵＦＪ　2846（+26　+0.92%）
みずほＦＧ　6821（+11　+0.16%）
三井住友ＦＧ　5772（+45　+0.79%）
東京海上　6302（-59　-0.93%）
ＮＴＴ　151（-1.3　-0.85%）
ＫＤＤＩ　2645（-18　-0.68%）
ソフトバンク　210（-2.7　-1.27%）
伊藤忠　2196（-34.5　-1.55%）
三菱商　5311（-13　-0.24%）
三井物　5940（-100　-1.66%）
武田　5803（+9　+0.16%）
第一三共　2925（-10.5　-0.36%）
信越化　6288（-35　-0.55%）
日立　5023（-46　-0.91%）
ソニーＧ　3570（-23　-0.64%）
三菱電　5905（-89　-1.48%）
ダイキン　19968（-137　-0.68%）
三菱重　5144（-51　-0.98%）
村田製　4034（-31　-0.76%）
東エレク　44187（+657　+1.51%）
ＨＯＹＡ　27994（-131　-0.47%）
ＪＴ　5948（-34　-0.57%）
セブン＆アイ　2121（-25.5　-1.19%）
ファストリ　67220（-530　-0.78%）
リクルート　6794（+106　+1.58%）
任天堂　8686（-56　-0.64%）
ソフトバンクＧ　4061（+15　+0.37%）
キーエンス（普通株）　64196（+116　+0.18%）