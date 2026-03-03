東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値157.39　高値157.75　安値155.85

160.04　ハイブレイク
158.90　抵抗2
158.14　抵抗1
157.00　ピボット
156.24　支持1
155.10　支持2
154.34　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1688　高値1.1796　安値1.1672

1.1889　ハイブレイク
1.1843　抵抗2
1.1765　抵抗1
1.1719　ピボット
1.1641　支持1
1.1595　支持2
1.1517　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3407　高値1.3463　安値1.3314

1.3624　ハイブレイク
1.3544　抵抗2
1.3475　抵抗1
1.3395　ピボット
1.3326　支持1
1.3246　支持2
1.3177　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7792　高値0.7814　安値0.7671

0.7990　ハイブレイク
0.7902　抵抗2
0.7847　抵抗1
0.7759　ピボット
0.7704　支持1
0.7616　支持2
0.7561　ローブレイク