東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値157.39 高値157.75 安値155.85
160.04 ハイブレイク
158.90 抵抗2
158.14 抵抗1
157.00 ピボット
156.24 支持1
155.10 支持2
154.34 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1688 高値1.1796 安値1.1672
1.1889 ハイブレイク
1.1843 抵抗2
1.1765 抵抗1
1.1719 ピボット
1.1641 支持1
1.1595 支持2
1.1517 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3407 高値1.3463 安値1.3314
1.3624 ハイブレイク
1.3544 抵抗2
1.3475 抵抗1
1.3395 ピボット
1.3326 支持1
1.3246 支持2
1.3177 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7792 高値0.7814 安値0.7671
0.7990 ハイブレイク
0.7902 抵抗2
0.7847 抵抗1
0.7759 ピボット
0.7704 支持1
0.7616 支持2
0.7561 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値157.39 高値157.75 安値155.85
160.04 ハイブレイク
158.90 抵抗2
158.14 抵抗1
157.00 ピボット
156.24 支持1
155.10 支持2
154.34 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1688 高値1.1796 安値1.1672
1.1889 ハイブレイク
1.1843 抵抗2
1.1765 抵抗1
1.1719 ピボット
1.1641 支持1
1.1595 支持2
1.1517 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3407 高値1.3463 安値1.3314
1.3624 ハイブレイク
1.3544 抵抗2
1.3475 抵抗1
1.3395 ピボット
1.3326 支持1
1.3246 支持2
1.3177 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7792 高値0.7814 安値0.7671
0.7990 ハイブレイク
0.7902 抵抗2
0.7847 抵抗1
0.7759 ピボット
0.7704 支持1
0.7616 支持2
0.7561 ローブレイク