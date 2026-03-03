NET SILENT“JAPAN STANDARD MODEL”

タクトシュトックは、Ediscreationブランドの新製品として、ハイファイグレードのネットワークルーター「NET SILENT“JAPAN STANDARD MODEL”」を3月10日より発売する。価格は33万円。

インシュレーターや電源インレット、内部パーツを上位グレードに変更した特別モデル「NET SILENT“JAPAN EXCLUSIVE MODEL”」も用意する。価格は61.6万円。

背面

NET SILENT(ネットサイレント)は、ストリーミング音楽再生の性能を向上させることを目的に開発されたネットワークルーター。

従来ルーターとは異なり、カスタムハードウェアアーキテクチャと専用オーディオグレードファームウェアを搭載。さらに超低ジッタクロッキング、完全リニア電源、そしてルーター世界初を謳う接地絶縁スイッチなどの革新技術を導入することで、「オーディオシステムへ超安定・超クリーンなデジタル信号を供給」するという。

IEEE規格に準拠。CE安全規制を満たしており、日本独自のPSEマークも取得している。また日本専用モデルでは、FIBER BOXなどと同様に100V専用トランスを搭載。特別にレッドPCB基板を使用した。

NET SILENT“JAPAN STANDARD MODEL”

特別仕様のNET SILENT“JAPAN EXCLUSIVE MODEL”

背面には、ストリーマー、サーバー、DAC接続用の1000Mbps LANポートを3基用意。高導電性と大型ケーブルの互換性を実現するNeutrikオーディオグレードLANソケット仕様。ノイズのない光ファイバー入出力を実現する独立SFP光モジュールも備える。

なお、本機の性能を最大限に引き出すために、外部アクセスポイントとSilent Switch OCXO2(JPSM or JPEM)のようなハイファイグレードのネットワークスイッチと組み合わせることを推奨している。

バンドルセット購入で、SFPケーブルをプレゼントするキャンペーンも

NET SILENTとの組み合わせ使用を想定したセットも用意。SFPケーブルで接続できるTOP WING「OPT AP」とルーターのバンドルセット「NET SILENT JPSM SET」は36.3万円、特別仕様の「NET SILENT JPEM SET」は64.9万円。

上記バンドルセットを購入すると、SFPケーブル「TOP WING Silent Fidelity SFP」をもれなくプレゼントするキャンペーンも行なう。キャンペーン期間は、2026年3月10日から5月31日まで。

バンドルセットに付属するTOP WING「OPT AP」

バンドルセットを購入すると、もれなくプレゼントされるSFPケーブル「TOP WING Silent Fidelity SFP」