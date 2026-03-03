59歳・鈴木保奈美、「#ひなまつり」と雛人形を披露「あらっ！可愛い」「ガラスのお雛様ステキですね」
俳優の鈴木保奈美（59）が1日、自身のインスタグラムを更新。「#ひなまつり」のハッシュタグを添え、ガラス製と思われる雛人形を披露した。
【写真】「あらっ！可愛い」「ガラスのお雛様ステキですね」鈴木保奈美が披露した雛人形
3月を迎えたこの日。投稿では「今朝、庭にどこぞの猫が来ていた。ガラス越しに目が合ったら、ダッシュで去っていった。春、かな」と春の訪れを感じたエピソードを紹介し、テーブルに雛人形と梅の花が飾られた季節感たっぷりの写真を紹介した。
コメント欄には「綺麗」「ガラスのお雛様ステキですね」「かわいい人形ですね。とても癒されまーす」「あらっ！可愛い 素敵なお雛様セット♪ 春の兆しにワクワクしますね♪」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「あらっ！可愛い」「ガラスのお雛様ステキですね」鈴木保奈美が披露した雛人形
3月を迎えたこの日。投稿では「今朝、庭にどこぞの猫が来ていた。ガラス越しに目が合ったら、ダッシュで去っていった。春、かな」と春の訪れを感じたエピソードを紹介し、テーブルに雛人形と梅の花が飾られた季節感たっぷりの写真を紹介した。
コメント欄には「綺麗」「ガラスのお雛様ステキですね」「かわいい人形ですね。とても癒されまーす」「あらっ！可愛い 素敵なお雛様セット♪ 春の兆しにワクワクしますね♪」など、さまざまな反響が寄せられている。