２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円３９銭前後と前週末と比べて１円３５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円９７銭前後と同４０銭程度のユーロ安・円高だった。



米国とイスラエルが２月２８日にイランへの軍事攻撃に踏み切り、イランも報復に動くなど中東情勢が一段と緊迫していることから「有事のドル買い」が先行。この日に米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）が発表した２月の米製造業景況感指数が市場予想を上回ったこともドルの支援材料となり、ドル円相場は一時１５７円７５銭まで上伸した。その後は上げ一服となったが、原油高を受けたインフレ再加速への懸念から米長期金利が上昇したことがドルの支えとなり堅調に推移した。一方、ユーロは中東情勢の悪化を背景としたリスク回避的な売りが優勢だった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６８８ドル前後と前週末と比べて０．０１２５ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS