¡ÚÇä¤Ã¤ÆËþÂ¤Ï»°Î®¡Û°ìÎ®±Ä¶È¤¬¡ÖÇä¤Ã¤¿¸å¡×¤ËÉ¬¤º¤¹¤ë¤³¤È
¡ÚÇä¤Ã¤ÆËþÂ¤Ï»°Î®¡Û°ìÎ®±Ä¶È¤¬¡ÖÇä¤Ã¤¿¸å¡×¤ËÉ¬¤º¤¹¤ë¤³¤È
¡ÖËÜ¤òÆÉ¤à¤Î¤¬Â®¤¤¿Í¤ÎÈëÌ©¡×¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡ª
ÆÉ½ñÃæ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÊ¸»ú¤òÇ¾Æâ¤Ç¡È²»¡É¤ËÊÑ´¹¤·¡¢¤½¤Î²»¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö²»¤ÎÍý²òÂ®ÅÙ¡×¡£¤³¤³¤òÃÃ¤¨¤ì¤Ð¡¢ÆÉ½ñ¤Ï°ìµ¤¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢¼ª¤«¤éÇ¾¤òÃÃ¤¨¡¢Â®ÆÉÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¡ÖÂ®Ä°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ç¾¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íý²òÎÏ¡¢µ²±ÎÏ¡¢½¸ÃæÎÏ¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ø¼ª¤òÃÃ¤¨¤Æ4ÇÜÂ®ÆÉ¡Ù¤Î´©¹Ô¤òµÇ°¤·¡¢ËÜµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¤ë±Ä¶È¥Þ¥ó¤¬É¬¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡©
¡¡¤Ç¤¤ë±Ä¶È¥Þ¥ó¤È¤Ï²¿¤«¡¢Í¥½¨¤Ê±Ä¶È¥Þ¥ó¤È¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Ë°ì¤Ä¤À¤±Á°Äó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤Ï±Ä¶È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë½¤¹Ô¤Î´ü´Ö¤¬¤È¤Æ¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ö¥À¥á±Ä¶È¥Þ¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜÅö¤Ë¥À¥á¤Ç¡¢¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ÆÂ¨¶½¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¶ì¼ê¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ç¤ÏVoicy¤òÆóÇ¯°Ê¾å·ÑÂ³¤·¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÂæËÜ¤Ê¤·¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¤â¤À¤¤¤Ö´·¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÎ×µ¡±þÊÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾ì¿ô¤òÆ§¤á¤Ð´·¤ì¤ë¡¢¥»¥ó¥¹¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¥¢¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥í¥¸¥Ã¥¯¤À¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼ÂºÝ¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ç¤â±Ä¶È¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÎä¤ä´À¤ò¤«¤¯¤è¤¦¤Ê¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë±Ä¶È¥Þ¥ó¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤«¤ò¡¢²þ¤á¤ÆÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥À¥á±Ä¶È¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿»ä¤¬¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤ÏµÒ´ÑÅª¤Ë¡¢¾¯¤··Ð±Ä¼Ô´ó¤ê¤ÎÎ©¾ì¤Ç¡ÖËÜÅö¤ËÍ¥½¨¤Ê±Ä¶È¥Þ¥ó¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀ°Íý¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÁ°Äó¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡Çã¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥´¡¼¥ë¤Ë¤·¤Ê¤¤
¡¡¤Þ¤º°ì¤ÄÌÜ¤Ëµó¤²¤¿¤¤¾ò·ï¤Ï¡¢¡ÖÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥´¡¼¥ë¤Ë¤·¤Ê¤¤±Ä¶È¥Þ¥ó¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢Í¥½¨¤Ê±Ä¶È¥Þ¥ó¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢Çã¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤µ¤»¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢´üÂÔÃÍ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬Èó¾ï¤Ë¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¤ä¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤À¤±¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ä¼åÅÀ¤â´Þ¤á¤ÆÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ëÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÌäÂêÅÀ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡×¡¢¤·¤«¤·¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë¤³¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¸³è¤Ï¤³¤¦ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´üÂÔÃÍ¤òÌµÍý¤Ë¾å¤²¤¿¤ê²¼¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹ØÆþ¸å¤Ë¸å²ù¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¿Í¼«¿È¤Ø¤Î¿®Íê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤Î·Ð¸³¤Ç¤â¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë±Ä¶È¥Þ¥ó¤«¤é¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢´üÂÔÄÌ¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï´üÂÔÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢»È¤¦¤¦¤Á¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤É¤ó¤É¤óËÄ¤é¤ß¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¡¢¼«Ê¬¤Î·èÃÇ¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Çã¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥´¡¼¥ë¤Ë¤·¤Æ¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Õ¥©¥í¡¼¤òÂÕ¤ë¤Î¤ÏÏÀ³°¤Ç¤¹¡£Çã¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤·¤Æ´Ø·¸À¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÍ¥½¨¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿ÍÊÁ¤¬É½¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥´¡¼¥ë¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¸ý¥³¥ß¤È¤¤¤¦ºÇ¶¯¤Î¹¹ðÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡ÖËþÂ¤·¤¿¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¡¢¿Í¤Ï¼«Á³¤ÈÃ¯¤«¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÞ¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ä¡¢¶¯¤¯¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿ÂÎ¸³¤Ï¡¢Ã¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡¡¾ï¤Ë½é¿´¤Ç¤¤¤ë
¡¡Æó¤ÄÌÜ¤Î¾ò·ï¤Ï¡¢¡Ö½é¿´¤Ëµ¢¤ë¿Í¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¾ï¤Ë½é¿´¤Ê¿Í¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»ä¼«¿È¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð½»Âð±Ä¶È¤Î¾ì¹ç¡¢²È¤Ï°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙÇã¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¹â³Û¤ÊÇã¤¤Êª¤Ç¤¹¡£ÃÏÊý¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÅÚÃÏ¤È·úÊª¡¢½ô·ÐÈñ¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð»°ÀéËü±ßÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»°½½¸ÞÇ¯¥í¡¼¥ó¤ÇÁÈ¤á¤Ð¡¢Ëè·îÈ¬Ëü±ßÁ°¸å¤òÄ¹´ü´ÖÊ§¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ëÂç¤¤Ê·èÃÇ¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ä¶È¥Þ¥óÂ¦¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¿ô¤¢¤ë°Æ·ï¤ÎÃæ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÜµÒÂ¦¤ÎÇ®ÎÌ¤È±Ä¶ÈÂ¦¤ÎÇ®ÎÌ¤Ë¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥º¥ì¤¬¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö·Ú¤¯°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ï¤Ë½é¿´¤Ê±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ï¡¢¤³¤Î¥º¥ì¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤¬°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Î¶â³Û¤ä²ÁÃÍ¡¢¤½¤·¤Æ¸ÜµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½Å¤ß¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï½»Âð±Ä¶È¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Ë¡¿Í±Ä¶È¤ä·î³ÛÀ©¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£±Ä¶ÈÂ¦¤«¤é¸«¤ì¤Ð°Â²Á¤Ë´¶¤¸¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤â¡¢¸ÜµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤ª¶â¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´¶³Ð¤òËº¤ì¤º¡¢¸¬µõ¤µ¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÍ¥½¨¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½é¿´¤Ë¡Öµ¢¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë½é¿´¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡£¼«Ê¬¤¬Çä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î²ÁÃÍ¤òËèÆü³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤ò¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È£¡¡Áê¼ê¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ò¸À¸ì²½¤¹¤ë
¡¡»°¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡ÖÏÃ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¸À¸ì²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡×¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï±Ä¶È¤ÎËÜ¼Á¤ò¡¢¡Öº¤¤ê¤´¤È¤ÎÂåÊÛ¤Ç¤¢¤ê¡¢»þÃ»¡×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸ÜµÒ¤¬¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¡¢Ä´¤Ù¡¢Çº¤à»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬±Ä¶È¤Î²ÁÃÍ¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢²È¤Å¤¯¤ê¤Ç¡Ö¥â¥À¥ó¤Ê²È¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤òÁª¤Ù¤Ð¤è¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤ÇÄ´¤ÙÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤º¤ìÅú¤¨¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÁÇºà¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬±Ä¶È¥Þ¥ó¤ÎÌò³ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ÎÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ¹¤±¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÍ¥½¨¤Ê¿Í¤Ï°ì¤òÊ¹¤¤¤Æ½½¤òÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁê¼ê¤¬½½¤Þ¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤òÂÔ¤Æ¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£ÅÓÃæ¤Ç¼×¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¾¡¼ê¤ËÍ×Ìó¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¿Í¤Ï¶¯¤¤°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤òÀ°Íý¤·¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¸À¸ì²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤Î»ÑÀª¤¬¡¢¿®Íê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤¡¡Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤òÅ°Äì¤¹¤ë
¡¡¤½¤·¤Æ»Í¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ç¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£ÉþÁõ¡¢³°¸«¡¢ÂÖÅÙ¡¢¸ýÄ´¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡£ÃÙ¹ï¤ò¤·¤Ê¤¤¡¢ÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¡¢¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢À¶·é´¶¤¬¤¢¤ë¡£·¤¤¬±ø¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢Æ÷¤¤¤Ëµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²ÃÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ú¤»»¤ò¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¾ò·ï¤Ç¤¹¡£
¡¡±Ä¶È¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ëÁ°¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤òºî¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¤¿¤êÁ°¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ç¤¤ë¿Í¤³¤½¡¢¿®Íê¤ÎÅÚÂæ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÃÛ¤±¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡Ø¼ª¤òÃÃ¤¨¤Æ4ÇÜÂ®ÆÉ¡Ù¤Î°ìÉôÈ´¿è¡¦¼èºà²ÃÉ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë