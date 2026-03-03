「日本、北朝鮮、中国の壁を越えるのは容易ではない」３発快勝も決定力不足を指摘された韓国女子。33本のシュートも「イランのゴールをこじ開けるのに苦労」【女子アジア杯】

「日本、北朝鮮、中国の壁を越えるのは容易ではない」３発快勝も決定力不足を指摘された韓国女子。33本のシュートも「イランのゴールをこじ開けるのに苦労」【女子アジア杯】