「フワッと揺れ感」がおしゃれ！【studio CLIP】40・50代の春先に♡「ロングスカート」

いよいよ春が近づき、防寒重視のアイテムから軽やかなアイテムへ意識は少しずつシフト。フェミニンなアイテムに注目が集まる中で、取り入れたいのが「ロングスカート」。大人が取り入れやすいアイテムで、自然な体型カバー役も担ってくれます。そこで今回は、フワッとした揺れ感が楽しめる【studio CLIP（スタディオクリップ）】のスカートをピックアップ。柔らかいレーヨン素材で穿き心地も良さそうなので、ぜひ春に向けてゲットして。

春らしい揺れ感を楽しめるティアードスカート

【studio CLIP】「レーヨンシャーリングロングスカート」\6,990（税込）

軽やかなレーヨン素材で、フワッとした揺れ感が楽しめるロングスカート。女性らしいティアードデザインが、コーデに華やぎを与えてくれます。カラーはオフホワイト、ブラック、イエローの3色展開。カジュアルに落とし込みたいなら、40代スタッフのMINAKOさんのようにデニムシャツと合わせてみて。ホワイトとブルーの爽やかな配色でまとめると、好印象な春コーデに。

スウェットと合わせた甘辛コーデ

甘めなティアードスカートも、シックなブラックなら落ち着いた印象に。フワッと広がるシルエットで、レッグラインを拾いにくいのが嬉しいポイント。MINAKOさんのようにロゴスウェットと合わせれば、甘辛ミックスなカジュアルコーデに。モノトーン配色で地味になりすぎないよう、バッグで差し色をプラスするのも垢抜けのコツ。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M