80万回以上視聴され2.4万件の「いいね」を集めているのは、久しぶりにおばあちゃんに会えたときの“お孫さん”の姿。視聴者からは「こんなに求められるの幸せすぎますね」「あんなに甘えられたらメロメロになっちゃいますね」と、ほっこりするコメントが集まっています。

【動画：『大好きなおばあちゃん』が久しぶりに家に来たら、猫が……心温まる『再会の瞬間』】

年に2回しか会えないおばあちゃんと再会

Instagramアカウント「zozo」に投稿されたのは、遠方に住むおばあちゃんと“お孫さん”の再会シーン。実は、このシーンでの“お孫さん”とは、キジトラ猫のzozoちゃんのこと。zozoちゃんは、大好きなおばあちゃんとの再会を待ちわびていた様子だったそうです。

おばあちゃんがおうちに到着すると、zozoちゃんは伸び上がって抱きつき、さっそく甘え始めたといいます。おばあちゃんはすかさずzozoちゃんをなでなで。というより、ゴシゴシわしゃわしゃとこねくり回していた様子だったとのこと。

「もっと！もっと！」が止まらないzozoちゃん

おばあちゃんにたっぷりゴシゴシなでてもらっても、なかなか満足しないzozoちゃん。何度もおばあちゃんにしがみついては「もっとして！」とおねだりしていたといいます。優しいおばあちゃんは、求められれば何度でも応えてくれたそうですよ。

わしゃわしゃゴシゴシこねくり回されるzozoちゃんは、首をのけぞらせて気持ち良さそうにしていたとのこと。年に2回しか会わないのにおばあちゃんのことを覚えているのは、このちょっと荒っぽい「ゴシゴシ」が大好きだからなのかも？

キリがないので

何度も何度もしがみついてくるzozoちゃんに、愛情たっぷりに応えるおばあちゃん。さすがにキリがないと思ったのか、おばあちゃんは両手を広げて「おいで！」とウェルカムのポーズをとったといいます。

zozoちゃんがおばあちゃんに向かって思いきり伸び上がると、ひょいっと持ち上げられて念願の「抱っこ」が実現！zozoちゃんはおばあちゃんの肩にしがみつき、うれしそうな顔をしていたそうです。zozoちゃん、抱っこしてもらえてよかったね。

大好きなおばあちゃんに会えてうれしさをあふれさせるzozoちゃんの投稿には、視聴者から「好きって気持ちは見ている人も幸せにさせるんだな～」「アタシなら最低でも毎月、通ってしまうわ」などのコメントも寄せられていました。

Instagramアカウント「zozo」には、zozoちゃんが小学生のお兄ちゃんたちとのびのび過ごす様子や、お庭で元気に遊ぶ様子なども投稿されていますよ。

