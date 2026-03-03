松坂大輔が明かす”栄光の記憶”「『肝心なところで勝てない』を払拭したかった」【WBC総力大特集】

松坂大輔（’06年、’09年大会連覇＆連続MVP）迷いなき「8球連続内角ストレート」

「『ＷＢＣの記憶』と言われてパッと思い浮かぶのは、’06年の第１回大会の決勝戦のマウンドに上がった場面ですね。

投げているところではなく、キューバの一番バッターのエドゥアルド・パレ（53）と捕手の里崎智也さん（49）をマウンドから見ている――プレイボールがかかる直前です。「なんでだろう」って考えたんですけど、横浜高時代に甲子園で春夏連覇してプロに入った後、国際大会で僕は思うように結果を出せていなかったんです。絶対勝たなきゃいけない大事な試合で、僕は勝てていなかった。

『肝心なところで、あいつは勝てない』そういう声が耳に届いていましたし、自覚もしていました。五輪で投げたのは３位決定戦とか準決勝で、決勝戦に先発するのは高校以来というのもあった。

『決勝戦、任せたぞ』と王貞治監督（85）に言われた時点で、『世界一を決めるこの大会で『肝心なところで勝てない』を払拭したい』と、奮い立っていたのです」（松坂大輔）

松坂大輔（45）の言うシドニー五輪の３位決定戦・韓国戦は８回裏に３点を失うまで０行進での完投負け。アテネ五輪準決勝のオーストラリア戦も８回途中まで１失点と圧巻のピッチングを見せている。付言するなら、春夏の甲子園、日本シリーズ、ワールドシリーズ、ＷＢＣ決勝すべてで勝ち投手になったのは、松坂ただ一人だ。

「それでも『結果が出てない』と批判されているってことは、『松坂は勝って当たり前』と思われているってことで、選手としてはありがたいことかもしれないですね。プレッシャーが僕にはモチベーションになるので。

日本代表のなかには重圧で明らかに普段と様子が違う選手もいましたけど、緊張して当たり前だし、意識させないよう、いつも通りに接するようにしていました。緊張しているなかでどうプレーするか。それは経験することでしか、対処の仕方を見つけられないと僕は思います。

中学時代に初めてジャパンのユニフォームに袖を通したときは僕も緊張して、ジーンとしました。だけど、それ以降の野球人生で緊張して固くなるという感覚は、ほぼほぼ感じたことがないですね」

その言葉通り、松坂は第１回大会で３勝０敗、防御率１.３８と快投。’09年の第２回大会でも３勝０敗、防御率２.４５と堂々たるピッチングで２大会連続のＭＶＰに輝いている。だが、これだけの成績を残した裏で、ＷＢＣ公式球への対応に四苦八苦していた。

公式球に大苦戦

「’23年の大会ぐらいからロージンが変わって、『滑り止めの役割を果たしてくれるようになってきたな』なんて触らせてもらいながら思いましたけど、僕らのときはロージンと公式球の相性が悪くて、とにかくボールが滑ったんですよ。

投手だけでなく、野手も送球のときに気にしていました。

僕はスライダーに苦労しました。すっぽ抜けたり、全然曲がらなかったり、いつも通りの軌道で投げられない。仕方なく、カットボールの握りとリリースの仕方を変えて、スライダーっぽくアレンジして投げていました。普段から変化球の調子が悪いときは別の球種をアレンジして代用していたので、その経験が活きました。

ただ……アレンジはしたものの、『難しいな』と思ったまま大会が終わりましたね。キューバとの決勝戦、先頭打者にホームランを打たれたのも″代用スライダー″でしたから」

生命線のスライダーが心許ないなか迎えたメキシコ戦で松坂が見せたベストピッチが、栄えある第１回大会の優勝をグッと引き寄せた。

「直前のアメリカ戦でサヨナラ負けして、嫌な雰囲気のなかで先発したんです。２回にランナーを背負ったんですが、里崎さんがうまく誘い出して、一、二塁間で挟殺プレーになった。ところが、セカンドの西岡剛くん（41）が悪送球して、一死三塁のピンチになりました。

大会の流れを考えたら、ここで点を取られるわけにはいかない。『絶対抑えなきゃ』と考えた僕は、そこから８球連続で内角ストレートを投げ込みました。

先日、里崎さんと話す機会があったんですけど、『ストレートが良かったから、迷うことなく要求した』と言っていました。観戦していた方は『なんて危ないことを』と思ったかもしれませんが、僕は少しも『嫌だな』とは思わなかった。だから一切、サインに首を振っていません。

データとかセオリーじゃなく、試合のなかで打者と対峙したときの感覚が僕と里崎さんで一致していた。だから迷いなく、自信を持ってどんどん投げ込めましたね。それぐらいあの大会はストレートの出来がよかった。スライダーでもカーブでもチェンジアップでもいいから、頼れる球種がひとつあればなんとかなる。逆にどのボールを軸にしたらいいかがわからないと、苦労するかもしれないです」

「間違いなく、山本由伸投手（27）を中心とした投手起用になる」と見ているＭＶＰ右腕が今大会の侍投手陣のキーマンとして挙げるのが、剛球左腕・菊池雄星（34）だ。

「先発なのか、第２先発という形にするのか。あれだけのボールを投げるピッチャーなので、後ろで「ここぞ」の場面で使うっていうのもありだと思います。基本的に先発だとは思うんですけど、使い方によっては面白い存在になりますよね。

緊張はしないんですけど、僕はレギュラーシーズンでは味わえない国際大会の緊張感が大好きでした。ジャパンのユニフォームを着てプレーできる喜び。毎回、日本が盛り上がってくれるから、モチベーションもすごく高まる。

あの独特の雰囲気のなかで、どういうプレーができるのか、できなかったのか。辛い思いをした選手も見ていますけど、そこも含めて、短期間であれだけ濃密な時間を過ごせる機会はそうそうない。いい経験も、そうではない経験も、これからの野球人生に活きてくる。宝になると思います」

『FRIDAY』2026年3月13・20日合併号より