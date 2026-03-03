完売してた「新作」が再入荷ーーーッ！！【3COINS】カラフルで可愛い♡「新作カトラリー」

【3COINS（スリーコインズ）】の公式オンラインストアで、早くも完売していた「新作カトラリー」が、待望の再入荷！ カラフルな色味が可愛らしいカトラリーに、テーブルコーディネートも楽しくなるかも。食事の気分まで上げてくれそうです。今回はフォーク・スプーン・ナイフのセットと、お箸のセットをご紹介します。

色味が映える「カトラリーセット」

カラフルで可愛らしく、装飾がないスッキリとしたデザインのカトラリー。フォーク・スプーン・ナイフが、大小サイズの異なるセットになっており、食卓での統一感も狙えそうです。公式サイトによれば「普段使いから来客時まで、幅広くお使いいただけます」とのこと。全5点セットで \1,100（税込）。

お食事にも調理にも！「お箸3膳セット」

アクセントが効いたカラフルな配色がキュートなお箸のセット。先端はナチュラルな色合いで、ほどよくあたたかみが感じられます。3膳セットで \330（税込）。箸頭の部分には2本線をあしらっており、箸置きに置いた状態も可愛く見せられるかも。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

