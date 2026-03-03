今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、とある猫ちゃんの様子。どうやら、この猫ちゃん、何かの拍子に観葉植物を倒してしまったようですが…。投稿はXにて、17.3万回以上表示。1.2万件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：『黙秘します』床に倒れた観葉植物→ネコがそばにいて…『犯行現場の様子』】

黙秘します

今回、Xに投稿したのは「たりま姫」さん。登場したのは、スコティッシュフォールド︎︎の女の子、たりまちゃんです。

投稿には、床に土をぶちまけて倒れていた観葉植物。そしてその近くには、たりまちゃんの姿があったそうです。この状況、どう見ても観葉植物を倒した犯人は、たりまちゃんだと思われますが…当のたりまちゃんはだんまり黙秘。

そっぽを向いて目を合わせなかったそうです。これはますます怪しいですね。たりまちゃん、自首したら説教も短くなるかもしれませんよ。

黙秘を続けたたりまちゃんにX民もツッコミ

観葉植物を倒して黙秘を続けた、たりまちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「黙秘も何も、物的証拠がなぁ…」「権利はあるけども…」「これは難しいかも…」「見事に自分じゃなさそうな感じ見せてますね」「可愛すぎ」などの声が多く寄せられていました。

お掃除する羽目になった投稿主さん的には、大変な事件だったかもですが、多くの方たちに笑いと癒しを届けてくれたようですね。

Xアカウント「たりま姫」では、おてんば娘のたりまちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も、たりまちゃんの可愛さが満載です。

写真・動画提供：Xアカウント「たりま姫」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。