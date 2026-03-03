吉井理人（前ロッテ監督/60歳）

【吉井理人氏・新春インタビュー】佐々木朗希を語る「“返事もしなかった頃”から間違いなく成長しています」

昨年10月にロッテの監督を退任した吉井理人氏（60）。2019年に一軍投手コーチとして12年ぶりにロッテに復帰し、ピッチングコーディネーターを経て、23年に監督に就任。チーム強化に邁進した3年間の監督生活を今、初めて振り返る。今回は【上編】（全3回）。

23年からロッテの監督を務め、最初の2年間は2位と3位。昨年は最下位に沈みましたけれども、メジャーのようなチームをつくることが目標だったんです。

個性はバラバラでも、緩くまとまってるみたいな。近鉄が強かったときは、そんな感じでした。ヤクルトに自分がいた3年間も飛び抜けた選手はいなかったけど、個性豊かでまとまっていた。

メジャーって、ある意味、日本のプロ野球以上に固まるんです。シーズン終盤までは自由奔放に、個人競技みたいな野球をやってるんですけど、目的や目標が達成できそうになったときはチームの勝利のために頑張ろうと集中する。伝統あるチームはそういうムードが常にある。弱いチームは本当にチャンスがあるときしかそうならないけれども、ああいう雰囲気を味わって欲しいと思い、監督になって3年間、一生懸命やったつもりです。選手たちにあまり分かってもらえなかったのは僕の力不足です。

23年のソフトバンクとのCSファーストステージ第3戦。劇的な3ランを放った藤岡裕大（32）がちょっと変わったので25年にキャプテンにしたんですけど、そういう感じが出てこない選手も中にはいました。それって育った環境も大きいと思う。

「本当に結束したときはみなが同じ方向を向く」

日本の野球って、言われたことを率先してできる選手がいいと思われてるじゃないですか。けれども、その選手に自由はないんですよ。枠にはまった、見せかけのチームワークというか、決められたチームワークの中で育ってきてるんで、そういう雰囲気になりづらいんです。

でも、アメリカでは選手が自分のやりたいようにプレーして、そういう選手の集まりがひとつのチームになっている。目標ががっちり分かってるんで、それがチームワークになるんです。選手個々は自由で個性出しまくりなんですけど、緩いチームワーク、協調性の枠の中にはちゃんと入っているので、本当に結束したときはみなが同じ方向を向くし、向き方がハンパじゃなく強い。そういうチームをつくりたくて主体性を持ちなさい、自分の頭で考えて自分のやりたいように責任もって行動してくださいと選手には言ってたんです。自由奔放ながら、プレーオフを目指したときは盛り上がるチームをつくりたかった。うまくいかなかったですけどね。自己決定して動くのと、誰かが決めたことをやるのでは、野球をやるためのモチベーションが全然違ってきますから。

コーチはその選手がどっちの方向にいくのが良いのかちゃんと見極めたうえで、選手がそれに気付くように指導するべきだと思う。選手がどうなりたいか分かっていないと、コーチは指導できない。たとえ間違った方向を向いていても、まずはやらせないと。実際にやってみて、本人が『アレ？ オレ、違うな』と気付くようにもっていかないと。本当に何もわかっていない選手にはある程度、道をつけてあげて、やっているうちに自分で気づいて、やっぱりこっちにいきたいとなることもありますから。基本的には本人がやりたいように。やりたいことも分からない子にはとりあえず、こんなのもあるよと提案する必要がありますけどね。 （談）

