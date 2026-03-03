藤枝のユニフォームに注目

Jリーグ百年構想リーグは2月から6月までの4か月間に渡り開催され、J1は東西に、J2・J3は東西にそれぞれ2グループの計4グループに分けて戦っている。

そんななか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」は藤枝MYFCが特別シーズンで着用する1着に注目している。

藤枝MYFCの2026明治安田Jリーグ百年構想リーグユニフォームは「ポップでカワイイ印象のデザイン」と、ともさん。地元出身のマルチクリエイター紅林大空氏がデザインを担当している。

「志太榛原のカワイイ」をテーマに「選手たちの熱い気持ちを表した炎の袖、そしてチームの直向きさをイメージした大きなストライプが特徴です。そしてよーく目を凝らすと、かわいいイラストがコミカルなタッチで描かれています。毎日食卓に出てくるお茶、冬によく人からもらうみかん、遠足で香ったバラ、家族でよく行くあの場所。地元への愛情をたくさん詰め込みました」（公式サイトより）

ともさんは「地元クリエイターがデザインを手がけるというのは、Jリーグの理念である地域密着を感じるし、紅林さんを通じて新規のファンが増えるのではないかと期待が持てる。ユニフォームデザインを通じてクラブに新しい風が吹き込まれる」と、解説している。（FOOTBALL ZONE編集部）