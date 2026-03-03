女優の桜井日奈子が、映画「死神バーバー」（初夏公開、いまおかしんじ監督）に主演することが３日、発表された。

死神が営む美容室「冥供愛富（メイクアップ）」を舞台に、ヒロイン・美帆（桜井）が自分の人生を見つめ直すヒューマン・ファンタジーを描く。

死神に余命宣告された美容師を演じる桜井は、「軽やかに、そして優しく、日々を懸命に生きる全ての人の背中を押してくれる作品になっていると思います」と手応えをあらわにしている。

主題歌は、シンガー・ソングライターのＦｕｒｕｉ Ｒｉｈｏの書き下ろし最新曲「太陽になれたら」に決定した。

◆桜井コメント全文

亡くなった人間が、会いたい人に会える最後のチャンスを与える不思議な美容室、死神バーバー。私は死神に余命宣告された美容師の佐伯美帆を演じさせていただいています。いつか必ず訪れるものであり、でもできるだけ考えるのを遠ざけたくなる“死”というテーマと向き合った撮影期間でした。

いまおかしんじ監督の世界観のなかで、軽やかに、そして優しく、日々を懸命に生きる全ての人の背中を押してくれる作品になっていると思います。公開を楽しみに待っていただけるとうれしいです。