Snow Man、目黒蓮主演『SAKAMOTO DAYS』主題歌「BANG!!」を担当「MVでは9人全員がアクションを披露」 楽曲使用の最新予告も解禁【コメント全文】

Snow Man、目黒蓮主演『SAKAMOTO DAYS』主題歌「BANG!!」を担当「MVでは9人全員がアクションを披露」 楽曲使用の最新予告も解禁【コメント全文】