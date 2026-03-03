Snow Man、目黒蓮主演『SAKAMOTO DAYS』主題歌「BANG!!」を担当「MVでは9人全員がアクションを披露」 楽曲使用の最新予告も解禁【コメント全文】
9人組グループ・Snow Manが、目黒蓮が主演を務める実写映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開） の主題歌「BANG!!」を担当することが発表された。あわせて、楽曲を使用したバトルアクション満さいの最新予告映像が解禁された。
【動画】主題歌を務めるSnow Manからのコメント映像も解禁
Snow Manはこれまで数々のドラマや映画の主題歌も担当してきており、そのたび作品に寄り添った楽曲で多くの人々を魅了してきた。そんなSnow Manが務める本作の主題歌の楽曲タイトルは「BANG!!」。パワフルかつ駆け抜けていくような疾走感あふれるメロディーに、本作ならではのクールでスタイリッシュなアクションを感じさせる歌詞を乗せた、まさに本作にぴったりの楽曲となっている。
目黒は「世界中で人気の漫画である『SAKAMOTO DAYS』の実写映画化でSnow Manが主題歌を担当させていただけることが本当にうれしいです！『SAKAMOTO DAYS』の世界観が散りばめられた爽快でかっこいい楽曲になっています！メロディーも歌詞にもこだわりにこだわって、たくさんの方にエネルギーや勇気を与えられる楽曲だと思います」とコメント。さらに、主題歌を担当することについてSnow Manより動画コメントも到着した。
主題歌「BANG!!」を使用した最新予告映像では、再現度の高いキャラクターたち、そして本作ならではのクールでスタイリッシュなアクション、原作から飛び出してきたかのような世界観が怒涛に映し出される。ド派手な銃撃戦や肉弾戦シーンの数々、そして最凶の敵・X（スラー）の姿も登場するなど、大きなスクリーンで観たくなるスリリングな展開を予感させる。
また、公開日よりIMAXでも同時公開される。床から天井、左右の壁いっぱいに広がるスクリーンに映し出される高品質なデジタル映像と、大迫力サラウンドシステムによってまるで映画の中にいるようなリアルな臨場感を体験できる最新鋭の技術を最大限に駆使したIMAX。『SAKAMOTO DAYS』一番の見どころである、坂本と迫りくる危険な殺し屋たちの息を呑むほどの大迫力なバトルアクションが堪能できる。
本作は、鈴木祐斗氏の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を福田雄一監督が実写映画化。最強の殺し屋だった坂本が、結婚を機に表舞台から姿を消し、家族と商店を営みながらも、かつての宿敵たちに狙われていくアクションコメディだ。実写化にあたり、目黒は“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになると急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”という二面性ある坂本を演じ分け、超人的なアクションにも挑む。
■目黒蓮コメント
世界中で人気の漫画である「SAKAMOTO DAYS」の実写映画化でSnow Manが主題歌を担当させていただけることが本当にうれしいです！「SAKAMOTO DAYS」とSnow Manが交わる世界がスタートする喜びと感動でいっぱいです。
「BANG!!」は、「SAKAMOTO DAYS」の世界観が散りばめられた爽快でかっこいい楽曲になっています！メロディーも歌詞にもこだわりにこだわって、たくさんの方にエネルギーや勇気を与えられる楽曲だと思います。MVでは9人全員がアクションを披露しているので見どころのひとつです！
映画化が発表されてからいろいろな方、いろいろな国の方から楽しみですという言葉をもらいました。海外に行くとSAKAMOTO〜！と声をかけられることも多々あります。映画と共に、Snow Manの歌声、パフォーマンスが世界にも届けられることが本当に幸せです。ぜひ、「SAKAMOTO DAYS」とSnow Manを楽しんでください！
