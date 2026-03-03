女優桜井日奈子（28）が、今夏公開の映画「死神バーバー」（いまおかしんじ監督）に主演し、死神に余命宣告された美容師役を演じることが3日、分かった。

物語は、死神が営む美容室「冥供愛富（メイクアップ）」を舞台にしたヒューマンファンタジー。桜井は、新米の死神美容師、サクマの早とちりによって、死までの数日間を「冥供愛富」で過ごすことになったヒロイン、佐伯美帆役を演じる。死を迎えた人たちとの出会いと別れを通じて、自分の人生を見つめ直す役どころとなる。

桜井は「死というテーマと向き合った撮影期間でした」と振り返り「日々を懸命に生きる全ての人の背中を押してくれる作品になっていると思います」とコメントを寄せている。

◆桜井日奈子コメント

亡くなった人間が、会いたい人に会える最後のチャンスを与える不思議な美容室、死神バーバー。私は死神に余命宣告された美容師の佐伯美帆を演じさせていただいています。

いつか必ず訪れるものであり、でもできるだけ考えるのを遠ざけたくなる“死”というテーマと向き合った撮影期間でした。いまおかしんじ監督の世界観のなかで、軽やかに、そして優しく、日々を懸命に生きる全ての人の背中を押してくれる作品になっていると思います。公開を楽しみに待っていただけるとうれしいです。