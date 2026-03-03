昭和産業 レンジ調理の時短ミックス「お好みーる」など自信作 春夏新製品

鈴木孝明専務

昭和産業は創立90周年記念商品をはじめ、電子レンジ調理に特化した簡便・時短ミックス「お好みーる」など、春夏の家庭用新製品5品を発表した。

鈴木孝明取締役専務執行役員事業・営業部門統括は「物価高でかつてないほど節約志向が強まっており、家庭用市場は販売量の減少が課題となっているが、消費者ニーズを捉えた製品は堅調に推移している」と分析。販売好調な製品として、家庭用ミックス「魔法シリーズ」や「焼き天ぷらの素」、パスタ製品「蒟蒻効果」「太麺スパゲッティ」を挙げた。

春夏の新商品について、「消費者の潜在ニーズを深く掘り下げ、新たな価値を生み出すユーザーインの視点で、さらなるブランド価値向上につなげていく」とコメント。

簡便と調理の楽しさを両立させた新機軸の「お好みーる」、卵・乳成分不使用でアレルギー対応とおいしさを追求した「水だけでやわもちホットケーキの素」、昭和産業グループの油脂サプライチェーンの強みを生かした「とうもろこし＆こめ油 軽やかブレンド」、堂本剛さんプロデュースの創立90周年記念ホットケーキミックスなど自信作が揃った。

「お好みーる」は電子レンジ調理に特化した時短・簡便ミックス。ざく切り野菜やカット野菜＋水＋ミックス粉を袋で混ぜて、お皿に広げて電子レンジで5分（600W）加熱するだけで、口どけの良いふわとろ食感の新たな粉もん料理が楽しめる。

「手間をかけずに自炊したい」というZ世代社員のアイデアを、同社のミックス技術で商品化した。80g（1食分）、希望小売140円（税込）。

「水だけでやわもちホットケーキの素」は原材料に卵・乳成分不使用で、水だけで作れるホットケーキミックス。原料小麦の選定と配合技術にこだわり、アレルギー対応とおいしさを追求し、ふんわり・やわもち食感のホットケーキが楽しめる。180g（3枚分）、希望小売184円（税込）。

「とうもろこし＆こめ油 軽やかブレンド」は、香ばしいおいしさが特長のとうもろこし油（コーン油）を配合。昭和産業グループの強みである、コーン油とこめ油のサプライチェーンを生かし、他社にない新たなプレミアムオイルとして育成する。600g、オープン価格。