自分の本音がわからない

いかにも日本企業的な、「空気を読む」「折り合いをつける」ことが上手な人ほど、自分自身のことを見失っている可能性があります。

周囲の求めに応じようと頑張りすぎて、自分の意思さえも見失ってしまった状態。

組織に適応しなければと一生懸命にやってきた方ほど、その傾向が強くあります。

これまでよかれと思ってやったことが誤解されて伝わってしまい、もう疲れたから意見は言わないようにしよう、と考えている人もいるでしょう。

「愚直に相手のために尽くしてきた」人たちです。

「本音」と「建前」のギャップを見つける

そんなとき思い返してみてほしいのが、人とのコミュニケーションで違和感を持った場面です。

それは、あなたがあなたではない形に歪められた瞬間かもしれません。

「◯◯さんって、人に興味なさそう」

「◯◯さんは残業とかしたくないもんね」

「コミュ力高くてうらやましい」

「どうせすぐ辞めちゃうんでしょ？」

「やっぱり体育会系は違うな〜」

「管理職タイプではないよね。我が道を行くって感じで」

「◯◯さんは、飲み会肯定派ですもんね」

「いいですよね、逃げ切り世代で」

外からのイメージと、自分の気持ちとの乖離。会社の中でやっていくために「建前」でやっていた言動が、切り取られ、あなたのすべてだと思われることへの反発。

ステレオタイプに当てはめられることへの苛立ち。考えていることを言う間もなく否定されたようなやるせなさ。

どうでもいいことは、違和感になりません。

これまで自分なりに組織の中で頑張ってやってきた。それなのに勝手に決めつけられた。

そんな、自負を踏みにじられたような、自分にとって大切なこととずれた瞬間に、違和感が発動するのです。

「自分らしさ」に答えはない

あなたが思ってきたことは、体験してきたことは、あなたそのものです。無意識に感じ取ったことは、そう簡単に「なかったこと」になんてできません。

だから、それを「弱音」や「不毛」と決めつけて、自らの口をふさがないでほしいなぁと願います。

そして、「自分がわからない」と悩む人は、もしかすると、「自分らしさ」にも答えがあると思ってしまっているのではないでしょうか。

「本当の私」という確固たるものをつかもうとすると、確かになかなか難しい。「本音」って考えれば考えるほど、迷宮入りしかねないですからね。

なので、もっとラフに、その場その場の心の動きでいいと思うのです。

「いつもこういうとき我慢が最後できなくて、これ言っちゃうな」とか、「こういう人と話しやすいな」とか、「なんか腹立つな」とかも含めて。

そのヒントが違和感なのです。