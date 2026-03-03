

エジプト税関から世界税関機構（WCO)へ贈られた税関について象形文字で記された石碑の拓本（中央）。右端が当時事務総局長を務めていた御厨邦雄さん=写真は御厨さん提供

「関税」と聞くと、ニュースの中の難しい言葉に感じるかもしれません。でも実は、世界税関機構（WCO・本部ブリュッセル）の事務総局長をかつて務めた御厨邦雄さんは、関税を「国家主権の象徴」だと語ります。古代エジプトの通行料から、アメリカの独立、そして日本の近代化まで、関税の歴史をひも解くと、世界がどう動いてきたのかが驚くほど見えてきます。

この記事は、朝日新聞GLOBEの特集「関税〜国家主権をめぐる攻防〜」の構成記事として、2025年11月14日に配信されたものを再構成してお届けします。本編はこちらから

ざっくり要点

1. 関税は、古代の通行料や取引手数料から始まった歴史ある制度

2. 「よそ者」からお金を取る関税は、昔から国家の大きな財源だった

3. 時に貿易紛争を招き、世界大戦や南北戦争の遠因になるほど影響力が強い

4. かつて日本にとって「関税を自分で決める権利」の回復は、国を挙げた悲願だった

もっと知りたい

1. 関税のルーツは「よそ者」への通行料

関税は、古代の通行料や取引手数料から始まったとされています。エジプト税関には、関税について記された象形文字の石碑の拓本があり、2世紀のローマ帝国にはすでに関税率表が存在していました。都市や国家が成立すると運営に財源が必要になりますが、内側に住む人から集めるよりも、外から来る「よそ者」から徴収する方が簡単だったため、関税は古くから財政の柱として大きな役割を果たしてきました。

2. 独立と主権をめぐる「国境の番人」

現代のような国家ができる前から、関税は地域や都市ごとに課せられてきました。ライン川下りで見える古城も、かつては川を行く船からお金を徴収する税関でした。現代でも関税は主権の象徴です。1990年に独立を求めたスロベニアの人々が「国境がほしい、税関がほしい」と叫んだように、関税は国が「ウチとソト」を隔てる、領土と表裏一体の重要な権利なのです。

3. アメリカ経済を形作った「関税の対立」

アメリカ連邦政府の歴史も、実は関税から始まっています。独立当時は関税が連邦税収の大半を占めており、経済的独立の象徴でもありました。後の南北戦争は、奴隷制度だけでなく関税も争点でした。工業を育てたい北部は、英国製品に対抗するため高い関税を求め、農業州の南部は綿花輸出のために自由貿易を主張しました。北部の勝利で関税が引き上げられたことが、後の経済大国の基盤になったとされています。

4. 日本の近代化と「関税自主権」の回復

日本の近代税関の歴史も、国家の主権と深く関わっています。江戸時代末期に結んだ日米修好通商条約などは、日本が自ら関税率を決められない「不平等」な内容でした。このため、明治維新後の日本政府にとって「関税自主権の回復」は大きな目標となり、1911年にようやく達成されました。かつて横浜税関の塔が日本のシンボルだったのは、それだけ税関が国の威信を示す存在だったからです。

記者のひとこと

御厨氏によると、昔はどこの国でも税関は立派で目立つ建物だったそうです。しかし現代では、多くの税関がビルの谷間に埋もれるように立っています。これは、経済が発展して国内の徴税制度が整い、国が関税収入だけに頼らなくてもよくなったことの象徴なのだといいます。かつて横浜に帰国した人々が船から税関の塔を見て「日本に戻ってきた」と実感したというエピソードは、関税が単なる税金ではなく、まさに「国の顔」だったことを物語っています。

御厨邦雄・世界税関機構（WCO)前事務総局長。任期中、180を超える加盟国の大半を訪ね、著書『世界税関紀行』（日本関税協会）にまとめた=2025年9月7日、東京都新宿区、吉岡桂子撮影

より詳しく知りたい人はこちら

エジプト税関から世界税関機構（WCO)へ贈られた税関について象形文字で記された石碑の拓本（中央）。右端が当時事務総局長を務めていた御厨邦雄さん=写真は御厨さん提供

朝日新聞GLOBE 関税〜国家主権をめぐる攻防〜

トランプ米大統領による「関税戦争」が世界を揺るがしている。覇権を握る大国が、一方的に関税率を決めてしまうのだからたまったものではない。貿易自由化を指向してきた世界は、逆回転を余儀なくされている。国家主権そのものである関税。その歴史をひもときながら、今後の行方を考える。

そもそも関税とは？ 御厨邦雄・世界税関機構（WCO）前事務総局長がひもとく歴史

関連記事はこちら

歴史の教訓「関税ゼロ」目指してきた世界の終焉 覇権国家とともに変わる関税の役割

「トランプ関税」衝撃の現場……世界最高税率50％のインドでなにが起きている？

「トランプ関税」の源流に建国249年の歴史 震源地は「第4のR」の時代か？

「脱・米国依存」グローバルサウスに広がる地域連携 中ロはシャンパンの栓を抜く？

「トランプ関税」の背景は？ 「グローバル・インバランス」の解消、関税でめざす

「1分でわかる○○」シリーズ

忙しい読者の皆様へ、朝日新聞の記者が取材した海外ニュースやエンタメ、ライフスタイル情報をコンパクトにお届け。サクッと読んで会話のネタや就活の知識にも役立ちます。通勤や休憩中の“すきま時間”で、「世界の今」をスマートにキャッチしませんか？

◆シリーズの一覧はこちらから