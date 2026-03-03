「鴬の森」はなんて読む？「鴬」は鳥の名前！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「鴬の森」はなんて読む？
「鴬の森」という漢字を見たことはありますか？
兵庫県にある駅名で、答えは7文字です。
いったい、「鴬の森」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「うぐいすのもり」でした。
鴬の森駅は、兵庫県川西市に位置している駅。
そんな鴬の森駅の駅名は、かつて周辺の森に野鳥が多く生息し、春になると鴬（ウグイス）のさえずりを楽しむことができたという環境に由来しています。
付近一帯に深い木立（こだち）が広がっていたことから名付けられ、駅の看板やイメージカラーにもウグイスが採用されているのだそうですよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『のせでん』
ライター Ray WEB編集部