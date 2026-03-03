「鴬の森」はなんて読む？「鴬」は鳥の名前！

写真拡大

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「鴬の森」はなんて読む？

「鴬の森」という漢字を見たことはありますか？

兵庫県にある駅名で、答えは7文字です。

いったい、「鴬の森」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「うぐいすのもり」でした。

鴬の森駅は、兵庫県川西市に位置している駅。

そんな鴬の森駅の駅名は、かつて周辺の森に野鳥が多く生息し、春になると鴬（ウグイス）のさえずりを楽しむことができたという環境に由来しています。

付近一帯に深い木立（こだち）が広がっていたことから名付けられ、駅の看板やイメージカラーにもウグイスが採用されているのだそうですよ。

あなたはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『のせでん』

ライター Ray WEB編集部