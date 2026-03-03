「鴬の森」はなんて読む？「鴬」は鳥の名前！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「鴬の森」はなんて読む？

「鴬の森」という漢字を見たことはありますか？ 兵庫県にある駅名で、答えは7文字です。 いったい、「鴬の森」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「うぐいすのもり」でした。 鴬の森駅は、兵庫県川西市に位置している駅。 そんな鴬の森駅の駅名は、かつて周辺の森に野鳥が多く生息し、春になると鴬（ウグイス）のさえずりを楽しむことができたという環境に由来しています。 付近一帯に深い木立（こだち）が広がっていたことから名付けられ、駅の看板やイメージカラーにもウグイスが採用されているのだそうですよ。 あなたはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『のせでん』

ライター Ray WEB編集部