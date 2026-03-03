初めてのマセラティをより身近に

マセラティ・ジャパンは3月2日、日本市場向けにSUVモデル『マセラティ・グレカーレ』を対象とした、新規顧客向けの購入サポートプログラム『マイ・ファースト・マセラティ（My First Maserati）』の導入を発表した。

【画像】1000万円を切る価格でより身近になった『マセラティ・グレカーレ・エッセンツァ』 全19枚

このプログラムは、初めてマセラティを検討する顧客に向けて、購入から所有までの心理的・経済的負担を軽減することを目的としたものである。



マセラティ・ジャパンが、新規顧客を対象とした購入サポートプログラム『マイ・ファースト・マセラティ』を導入。 マセラティ・ジャパン

最長5年、実質年率1.89%（2026年3月時点）の『低金利ファイナンス』や5年間最大40％の『残価保証』、トータルで5年保証となる『＋2年延長保証』、そして＋2年により5年間の『メンテナンスフリー』（車検費用は除く）などを組み合わせた包括的パッケージが提供され、安心してマセラティを選べる環境を整える内容となっている。

この『マイ・ファースト・マセラティ』は、『グレカーレ』をより身近にし、新たなオーナーとの接点を広げるプログラムとなるだろう。