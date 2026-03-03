パパブブレ桜シリーズ第二弾♡春の贈り物にぴったりな限定キャンディ登場

Craft Candy Theater「PAPABUBBLE／パパブブレ」から、春の訪れを感じる桜シリーズ第二弾が登場します。桜のモチーフや春らしい味わいを詰め込んだキャンディやロリポップ、ギフトセットなど多彩なラインナップが揃いました。入学や卒業など春の節目のお祝いにもぴったりな限定コレクション。見た目も味わいも楽しめる桜スイーツで、春のひとときを彩ってみませんか♪

春を祝う桜キャンディコレクション

入学・卒業・進級などの節目にぴったりなお祝いキャンディが登場。水引デザインのラベルや「祝」「おめでとう」の文字入りキャンディで、気持ちが伝わるプチギフトとして活躍します。

サクラサクミックス



価格：740円（税込）

定番フレーバーを中心に構成された、贈りやすい春限定キャンディ。年齢や性別を問わず楽しめる味わいです。

サクラサク飴



価格：300円（税込）

ピンクゴールドの箔押し袋が華やかな一袋タイプ。メッセージカード代わりのプチギフトとしてもおすすめです。

桜チョコキャンディ



価格：780円（税込）

桜の香りとチョコレートのコクが楽しめるリッチなキャンディ。

通常のキャンディよりもチョコレートを使用した贅沢な仕上がりで、春のおやつやご褒美にもぴったりです。

オードリーのスプリングBOX登場♡苺スイーツと限定グッズの特別セット

桜モチーフの可愛い春限定商品

春の訪れを感じる華やかな見た目のアイテムも登場します。

桜ロリポップクリア（桜チェリー）／桜ロリポップピンク（桜ピーチ）



価格：各540円（税込）

桜チェリーは、透明な飴の中に桜の絵柄が浮かび上がる繊細なデザイン。光に透ける上品な仕上がりです。

桜ピーチは、一目で桜と分かる華やかなカラーリングが魅力。売場でも目を引く春らしいロリポップです。

お団子バブレッツ



価格：480円（税込）

三色団子をイメージしたグミタイプのお菓子。常温保存可能で持ち運びしやすく、お花見にもおすすめです。

カラー展開：ピンク（桜）／白（ホワイトソーダ）／緑（マスカット）

桜ギフト



価格：1,500円（税込）

桜ミックスと桜ロリポップをセットにした季節限定ギフト。透け感のあるオーガンジー巾着入りで、軽やかな春らしさを楽しめます。

※2026年3月5日（木）より全国のパパブブレ店舗および公式サイトにて発売

春気分を楽しむ桜シリーズ

春限定のパパブブレ桜シリーズは、見た目の華やかさと味わいのバランスを楽しめるラインナップが魅力。

お祝いの気持ちを伝えるプチギフトから特別な贈り物まで、さまざまなシーンに寄り添います。

春の節目を彩る限定スイーツとして、大切な人への贈り物や自分へのご褒美にも選んでみてはいかがでしょうか♡