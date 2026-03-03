【ノルディックスキー・ジャンプ W杯】（2月28日／オーストリア・ヒンツェンバッハ）

【映像】異次元の伸び！228Mの特大ジャンプ

2月28日、オーストリアのクルムにて、ミラノ・コルティナ五輪後初戦となったスキージャンプW杯フライングヒル男子個人21戦が行われた。ミラノ五輪個人ラージヒル金メダリストのドメン・プレヴツ（スロベニア）が2回目に228.5メートルのビッグジャンプを決め、1回目との合計で見事逆転優勝を果たした。その異次元とも言えるスピードと伸びに、放送席は騒然となった。

1回目を213.5メートルとし、首位とわずか6.5ポイント差の2位につけていたプレヴツ。逆転優勝を懸けた運命の2回目、踏み切りから理想的なタイミングで飛び出すと、空気を切り裂くような鋭い軌道で飛距離を大きく伸ばしていった。

中継で実況を務めた谷口廣明アナウンサーが「鋭いか。伸びる。すごい！切り裂いた」「凄いな…なんだこれ」と大興奮でその特大ジャンプを伝えると、ゲスト出演した土屋礼央も「もうこの1本見れただけで今日満足ですね。すごかったです。伸びましたね」と感嘆の声を漏らした。

「やっぱり“空力お化け”ですね」

元全日本スキージャンプコーチで解説を務めた竹内元康氏は、「ドメンはテイクオフもすごく効率がいいんですけど、やっぱり“空力お化け”ですね。圧倒的にフライト中盤から後半のスピードと伸び方が違う」と絶賛。体の前後における空気の流れの差を利用した、プレヴツ特有の高度な飛行技術について解説を交えながらそのジャンプを称えた。

プレヴツはこの特大のフライトで合計433.0ポイントを獲得し、1回目首位だったステファン・エンバッハー（オーストリア）の431.9ポイントを上回り逆転。五輪王者の貫禄を見せつける圧巻の優勝を飾った。